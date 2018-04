O relato inédito da história da VISÃO

Em 1993, uma Redação cheia de computadores era quase uma novidade. Mas, em Lisboa, numa salinha do rés do chão do n.º 232 da Avenida da Liberdade, formado por dois apartamentos (o esquerdo e o direito) adaptados, um jornalista resistia, ainda e sempre, ao invasor. Num meio tornado mais silencioso, depois do advento dos teclados a substituir as velhas máquinas de escrever, ouvia-se, oriundo daquele cantinho, teimosamente, um ininterrupto tec-tec, furiosamente martelado numa velha Olivetti HCESAR: Fernando Assis Pacheco, escritor, poeta e repórter carismático, que os portugueses bem conheciam, senão de outras lides, pelo menos do popular programa da RTP A Visita da Cornélia, tinha, na sua querida ferramenta, uma espécie de talismã, que ele matraqueava em velocidade supersónica, com um único dedo: o indicador da mão direita. E de onde saíam aquelas reportagens tão rigorosamente jornalísticas quanto primorosamente literárias, aquelas entrevistas em formato de “retrato falado” ou aquelas crónicas de ler e de sorrir.

Assis Pacheco era um dos vários mestres que integravam, como num balneário blindado de um clube histórico, os mais novos que iam chegando. O primeiro segredo do sucesso da VISÃO foi o de saber relacionar juventude com experiência, sagacidade com irreverência, sabedoria com criatividade. E isto era e continua a ser literal. Em março de 1993, os estagiários que chegavam – entre eles, Ana Margarida de Carvalho, mais tarde também escritora, e Filipe Fialho, hoje editor da secção Mundo (internacional) da VISÃO – faziam equipa com a geração mais nova de O Jornal mas, também, com os mestres. Do Assis ao Rogério Rodrigues, do Fernando Dacosta ao José Silva Pinto, do Afonso Praça ao José Carlos de Vasconcelos (diretor editorial). Todos, por igual, tocavam a música e carregavam o piano, sujando a camisola no enlameado da reportagem, da notícia e da investigação. Com a braçadeira de capitão, Carlos Cáceres Monteiro, para muitos o “último diretor-repórter”, era, como qualquer outro, um “enviado especial” aos grandes acontecimentos mundiais –, mas também compunha a pequena breve sem assinatura nem glória, sujeitando todos os seus textos, incluindo os de opinião, ao desk e ao julgamento de miúdos de quem poderia ter sido pai.

Em 1993, a intergeracionalidade era uma receita inovadora, pelo menos nos termos em que estava a ser aplicada. Os mais velhos possuiam a tarimba, mas os mais novos também tinham algo a ensinar. A Cláudia Lobo, que haveria de ser editora da secção Sociedade e, mais tarde, diretora-adjunta da revista (atualmente é diretora da VISÃO História e da VISÃO Júnior) que o diga. Tinha apenas 26 anos quando foi surpreendida, nos EUA, por um telefonema de Cáceres Monteiro. Tinha ganhado a bolsa da Fundação Luso-Americana e estava a fazer um curso na Universidade de Columbia, que terminava com um estágio. O Cáceres ligou-lhe para Nova Iorque, em junho de 1992, a comunicar-lhe que, por decisão conjunta da Projornal e do forte e credível investidor suíço chegado uns tempos antes (a Edipresse, de Lausana), o semanário O Jornal ia dar lugar a uma revista semanal. Cláudia recebia, assim, ordem de marcha para fazer o estágio na redação da Newsweek. A experiência ali granjeada serviria, inclusivamente, para ajudar a compor o Livro de Estilo – outra novidade –, da responsabilidade do jornalista e professor de jornalismo Daniel Ricardo, um dos mais tarimbados profissionais na génese da VISÃO. E que, assim, aprendia alguma coisa com a “miúda”...

Sobre as brasas do incêndio

Os primeiros tempos tinham essas grandes referências e foram elas que perduraram: A americana TIME (de que conseguimos, até hoje, o exclusivo para Portugal), a francesa Le Nouvel Observateur (outro exclusivo) ou a brasileira Veja, um farol do jornalismo de investigação. E foi expressamente vindo do Jornal do Brasil, mas com experiência de edição em revista - precisamente a antiga Visão brasileira -, que, ainda em 1992, aterrou em Lisboa o premiado jornalista e escritor Zuenir Ventura, mundialmente conhecido, depois da sua investigação e das reportagens publicadas, no Brasil, no âmbito do assassínio, na Amazónia, do ambientalista brasileiro Chico Mendes. Chegava para ministrar um curso de formação junto dos jornalistas mais novos, em começo de carreira. Zuenir ajudava a pensar “à la newsmagazine”, tendo ensinado os editores a elaborar a famosa “pauta” para artigos de revista. Além das sessões com os editores e redatores seniores, Zuenir Ventura trabalharia com os seis estagiários selecionados para a Redação da VISÃO: Ana Almeida, Ana Dias Cordeiro, Ana Margarida de Carvalho, Filipa Melo, Filipe Fialho e Sandra Sousa.

A importância da fotografia (organizámos, em anos consecutivos, o Prémio de Fotojornalismo, com júri internacional, e publicámos, em Portugal, exclusivos como o Projeto Génesis, de Sebastião Salgado), a atenção ao grafismo, as infografias atrativas, e não apenas informativas, o ADN da reportagem em grandes palcos nacionais – ou mundiais, para garantir ao leitor um olhar português sobre eles –, tiveram expressão em grandes reportagens, nas sete partidas do mundo, da segunda guerra do Golfo aos mundiais de futebol da Coreia/Japão e da Alemanha, do Médio Oriente à China, do tsunâmi do Índico ao terramoto do Haiti, dos atentados terroristas em Nova Iorque, Londres, Madrid e Paris à recuperação económica da Islândia pós-crise 2008, da guerra civil de Angola, tema principal da primeira capa, às cheias de Moçambique.

Nos primeiros tempos, passados no duplo apartamento do rés do chão da Avenida da Liberdade, a redação vivia em modo de “família numerosa”. E foi esse espírito familiar que foi posto à prova, passando com distinção, naquele domingo, 25 de junho de 1995, quando um pavoroso incêndio destruiu completamente as instalações da redação da revista que (neste caso, felizmente) tinha os serviços administrativos espalhados por outros edifícios das redondezas. Convocada a redação, nesse próprio dia, acabou por se fazer, praticamente “à mão”, a edição dessa semana, com a qualidade de sempre, e com os jornalistas acampados em vários locais. Logo na semana seguinte, foram disponibilizadas, por empréstimo, umas instalações num espaçoso andar de um prédio na Avenida António Augusto de Aguiar, à espera do fim das obras que, durante meses, nos afastaram da sede. A primeira de uma série de mudanças: em 1997, fomos para o Marquês de Pombal (numa semana particularmente stressante, com a morte da Princesa Diana e a Redação mobilizada para cobrir esse tema, que foi capa...) e, em 1999, com a mudança de patrão, transferir-nos-íamos para Linda-a-Velha e, em 2002, para Laveiras, Paço de Arcos. Por essa altura, já dispúnhamos de um pequeno mas aguerrido polo redatorial no Porto, que também andou em bolandas entre a Invicta e Matosinhos...

Os grandes nomes connosco

Jornalisticamente agressiva, fresca e irreverente, a VISÃO, que trazia a marca de rigor estabelecida pelo semanário O Jornal (propriedade da Projornal, empresa detida, na sua maioria, exclusivamente por acionistas jornalistas) como um órgão de referência, manteve essa imagem de respeitabilidade junto do público e das elites. Os ensinamentos de órgãos internacionais com os quais nos identificávamos – e dos quais, como vimos, tínhamos “bebido” – permitiram temperar a revista com “o sal e a pimenta” de assuntos mais leves ou de comportamento, área em que pedimos meças, sem pôr em causa o “bife”, considerado, habitualmente, mais hard, dos assuntos ditos “sérios” e profundos da economia, da política e da grande reportagem. Para isso também contribuiu a excelência da opinião. Escritores como António Lobo Antunes (um histórico), José Saramago, José Luís Peixoto, Gonçalo M. Tavares, Clara Pinto Correia, ensaístas e filósofos como Eduardo Lourenço e José Gil, jornalistas como Manuel António Pina (talvez o maior cronista português dos últimos 50 anos), Pedro Rolo Duarte, Ferreira Fernandes e António Mega Ferreira, políticos de largo espetro que foram desde Maria de Lurdes Pintasilgo a Marcelo Rebelo de Sousa e de Mário Soares a Freitas do Amaral ou Adriano Moreira, “cantautores” como Miguel Araújo e Capicua, escrevem ou escreveram nas nossas páginas. Com um dos melhores humoristas de intervenção de sempre, o já histórico da casa Ricardo Araújo Pereira a fazer de cereja no topo do bolo...

Entretanto, em 2001, arrancava o site visao.pt, que não mais parou de crescer e que ocupa, hoje cada vez mais, um espaço imprescindível no panorama da informação de formato digital. Também em 2011 lançávamos, com a prata da casa, a edição em iPad que, logo a abrir, ganhou um prémio de excelência. Extensões de marca, como a VISÃO Júnior, a VISÃO História, entre outras, também fizeram o seu caminho, para não falar das duas edições temáticas anuais, a VISÃO Verde, dedicada a temas ambientais, e a VISÃO Solidária, vocacionada para as causas da solidariedade. Se a irreverência, misturada com veterania, foi uma das razões do sucesso, a estabilidade da redação, que manteve alguns dos “ativos” iniciais por todos estes anos, foi outro dos valiosos contributos para manter unido e blindado o balneário, numa lógica de transmissão da mística aos que foram entretanto chegando – ou partindo. Isto não obstante as mudanças gráficas, de instalações, de direção ou de patrão. Como qualquer família, temos a chorar os nossos mortos: a jovem Mónica Mateus, o Assis Pacheco, o Afonso Praça, a Edite Soeiro, o Daniel Ricardo, o Mário David Campos, isto só para citar os que partiram ainda como jornalistas da casa. O maior de todos, Carlos Cáceres Monteiro, deixou-nos, prematuramente, aos 57 anos, em 2006. A suceder-lhe esteve o jornalista Pedro Camacho, hoje diretor da Lusa, e, entre 2015 e 2016, João Garcia, vindo do Expresso, antigo repórter de O Jornal que, assim, voltava a casa, antes de reformar-se. Atualmente, a primeira mulher diretora, Mafalda Anjos, 42 anos, é o exemplo mais destacado de um grupo empresarial apoiado num quadro de chefias maioritariamente feminino. Tal mudança de protagonistas, talvez por sorte da revista e talento dos próprios, nunca pôs em causa o essencial: fazer bom jornalismo.

Dois meses loucos

Em 1999, o grupo empresarial suíço da Edipresse juntou-se à Abril Controljornal (parceria entre a editora brasileira Abril e a Sojornal, de Francisco Pinto Balsemão), com um terço para cada uma das três entidades. Este grupo já controlava uma série de revistas especializadas, mas nenhuma de grande informação. A TV Mais, o JL (Jornal de Letras, Artes e Ideias, sempre dirigido por José Carlos de Vasconcelos) e o navio-almirante VISÃO juntaram-se, assim, ao portfólio. Com a saída dos brasileiros, este grupo maior mudou, posteriormente, o seu nome para Edimpresa – um acrónimo que juntava a Edipresse à Impresa. Mais tarde, já em 2008, os suíços separavam-se amigavelmente, dando por finda a sua presença no nosso País, ficando o Grupo Impresa detentor da totalidade do capital. Enquanto mudávamos de nome, de novo, para Medipress, a VISÃO mantinha o título, o prestígio, o estilo – não obstante as duas mãos-cheias de remodelações gráficas que acompanharam as estéticas dos tempos – e muitos dos seus jornalistas e fotojornalistas. Os novos de ontem, que ainda permaneciam e permanecem, faziam agora o papel de seniores, transmitindo aos recém-chegados a mística do “clube”. Foi sempre assim. E foi o que aconteceu, na última mudança de dono, com a venda, pela Impresa, a 1 de janeiro deste ano, de 12 títulos do grupo – que, de papel, apenas ficou com o semanário Expresso, uma espécie de “moedinha n.º 1” do fundador... O comprador foi a empresa unipessoal de Luís Delgado, Trust in News (TIN), constituída propositadamente para o efeito, tendo o processo decorrido, como sempre, sem qualquer turbulência — o que permitiu, aliás, insuflar de sangue novo a redação da VISÃO que, fruto da renovada aposta e investimento, em dois meses e meio já colocou nas bancas algumas capas impactantes. Casos da investigação junto do movimento na Igreja que se opõe ao Papa Francisco, da Fundação “O Século”, da Operação Lex, das fraudes da indústria alimentar e, sobretudo, da divulgação do relatório que reclama obras urgentes na Ponte 25 de Abril. Ao lado, o site visao.pt produz, diariamente, cada vez mais e melhor informação própria, contribuindo para a forte presença nas várias plataformas e redes sociais.

Mas, no fundo, no fundo, tudo continua a ser como há 25 anos... E de cada vez que fechamos uma edição é como se ainda estivéssemos a ouvir o tec-tec da velha Olivetti de Assis Pacheco.