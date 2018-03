Especial 25 anos: Viagem aos bastidores da VISÃO em 25 fotos

“As pessoas nem sonham as voltas que isto dá até lhes chegar às mãos”, diz António, chefe de serviços de uma distribuidora de publicações em Lisboa. E podemos até nem sonhar, mas já nos questionámos uma e outra vez: de onde virá o nosso jornal, a nossa revista. Como é que as histórias que lemos se fixarão no papel, que caminhos percorrerão até que as possamos ler. Saltámos a idade do “porquê” e chegámos à idade do “como”. Como é que a nossa revista chega às bancas todas as semanas?

A VISÃO faz 25 anos e quer mostrar-lhe tudo: da redação à gráfica, da gráfica à distribuidora, da distribuidora ao quiosque e do quiosque ao leitor, aquele que nos acompanha desde o início e que nos faz querer chegar mais longe. E que grande viagem esta.