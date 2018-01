25 anos de crónicas VISÃO em livro. Grátis, esta quinta-feira, com a VISÃO

Com a edição que esta quinta-feira, 1, está nas bancas, os leitores recebem um livro de 96 páginas com alguns dos melhores textos publicados ao longo da história da VISÃO. Crónicas da VISÃO 1993-2018 marca o início das comemorações dos 25 anos da VISÃO e é distribuído gratuitamente

Ao longo dos últimos 25 anos, os acontecimentos, os protagonistas, as tendências e tudo o que marcou Portugal e o mundo foram analisados através do olhar dos muitos cronistas que escreveram na VISÃO. Com a edição, que a partir desta quinta, dia 1, está nas bancas, o leitor recebe como oferta Crónicas da VISÃO 1993-2018, um livro que reúne essas mesmas crónicas e artigos de opinião – desde os mais filosóficos aos humorísticos.

Entre colaboradores regulares e ocasionais da VISÃO, o volume de 96 páginas conta com nomes como José Saramago, António Lobo Antunes, Ricardo Araújo Pereira, Mário Soares, Marcelo Rebelo de Sousa, Eduardo Lourenço, Diogo Freitas do Amaral, Maria de Lourdes Pintasilgo, Adriano Moreira, José Gil, José Luís Peixoto, José Carlos de Vasconcelos e Carlos Cáceres Monteiro. Trata-se, em suma, de um livro que nos ajuda a conhecer o percurso da revista e a explicar a história de Portugal e do mundo nos últimos 25 anos.

De José Saramago, por exemplo, publicamos A Mão que Embala o Berço..., uma crónica datada de 1998, o ano em que o escritor venceu o Prémio Nobel, e que é uma reflexão sobre o comunismo. Em Processos Selvagens, texto de outubro de 2000, Maria de Lourdes Pintasilgo, que chefiou o V Governo Constitucional, discorre sobre o voyeurismo e a intromissão na vida privada, a propósito do concurso televisivo Big Brother, que então se estreava na TVI. Por sua vez, Eduardo Lourenço, em Tragédia Americana, o Boomerang, crónica originalmente publicada a 13 de setembro de 2011, escreve a quente sobre os atentados que, dois dias antes, haviam ocorrido em Nova Iorque e Washington.

Com seleção de Filipe Luís, editor-executivo da VISÃO, e direção de arte de Edgar Antunes, Crónicas da VISÃO 1993-2018 marca ainda o início do 25º aniversário da VISÃO. Foi a 25 de março de 1993 que chegou às bancas o primeiro número daquela que viria a tornar-se na newsmagazine mais lida do País. Parabéns a nós, parabéns aos leitores que nos acompanham. E boas (re)leituras.