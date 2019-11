Façam o favor de descer neste apeadeiro: o Prémio Estação Imagem 2019 mostra-se no Porto

A cumprir o 10º aniversário, este galardão único no País é um balão de oxigénio para os fotojornalistas e uma (enorme) janela para o nosso mundo. As fotografias vencedoras do Prémio Estação Imagem 2019, estão em exposição no Centro Português de Fotografia, no Porto, até março

1 / 5 2 / 5 Catalina Martin-Chico 3 / 5 4 / 5 George Steinmetz 5 / 5 ANDRE CATUEIRA

Se tudo começou com um punhado de irredutíveis fotojornalistas em Mora, há muito que o Prémio Estação Imagem construiu vias de ligação a outras cidades, sendo a última das quais Coimbra. A edição de 2019 ano premiou trabalhos que refletem os desafios contemporâneos: incêndios, cuidadores, poluição e alterações climáticas, cancro e transplantes de órgãos, migrantes, condição e conquistas femininas, mas também o surf na Nazaré ou as tradições do Entrudo na Galiza ou dos romeiros em São Miguel... O júri, constituído por Stéphane Arnaud (editor-chefe de fotografia internacional da AFP), George Steinmetz (fotógrafo nas revistas Geo e National Geographic), Michael Kamber (diretor do Bronx Documentary Center) e Darrin Zammit Lupi (Reuters), fez de Leonel Castro o único fotojornalista na história deste galardão a ganhar as categorias principais no mesmo ano.

Almas, reportagem que arrebatou o grande Prémio Estação Imagem 2019, desoculta a realidade dos cuidadores informais em Portugal, cujo número se estima próximo dos 800 mil. O fotojornalista da Global Imagens criou fotografias de grande proximidade, repassadas de sacrifício e dedicação, num preto-e-branco que não admite zonas cinzentas na apreciação das dificuldades e solidão destes pais, mães, familiares, que tratam, vestem, alimentam e acompanham os seus entes queridos (ou deles se despedem aos poucos). Castro venceu, ainda, na categoria Fotografia do Ano com Mulher Berber, retrato simbólico das mulheres muçulmanas no lado mais rural de Marrocos. Mas há mais para ver, incluindo a exposição Resistir ao Idai, com imagens de fotojornalistas portugueses (incluindo Luís Barra, da VISÃO), que testemunharam a devastação do ciclone Idai, em março deste ano, na região de Sofala, em Moçambique.

Prémio Estação Imagem 2019 Coimbra > Centro Português de Fotografia > Lg. Amor de Perdição, Porto > T. 22 004 6300 > 9 nov-22 mar, ter-sex 10h-12h30, sáb-dom 15h-19h > grátis