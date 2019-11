Fronteiras em movimento no ciclo de dança "New Age, New Time", em Viseu

Nos 20 anos do Teatro Viriato, esta mostra de dança contemporânea revela a diversidade estética e os cruzamentos entre disciplinas na criação nacional. O ciclo New Age, New Time prolonga-se até domingo, dia 24, em Viseu

Divulgacao

A programação da oitava edição do ciclo de dança contemporânea New Age, New Time aposta no cruzamento de disciplinas. “É uma edição especial, no âmbito dos 20 anos do Teatro Viriato, onde tanto encontramos coreógrafos de várias gerações como diferentes estéticas, representações do potencial tão vasto da dança”, sublinha Paula Garcia. “É difícil apontar uma identidade na dança contemporânea em Portugal, porque temos uma diversidade enorme de propostas, visões muito autorais que tornam o panorama extremamente rico”, acrescenta a diretora do Teatro Viriato.

Flora Détraz, com um percurso profissional dividido entre França e Portugal, apresenta-se pela primeira vez em Viseu, com Muyte Maker (dia 19, terça), peça que “examina a alegria como afirmação física e existencial” recorrendo a “imagens medievais, cantilenas triviais e pinturas grotescas”. Do programa constam ainda os espetáculos c_Vib (dia 21, quinta), de Yola Pinto e Simão Costa, Ponto Ómega (dia 22, sexta), de Madalena Victorino e Ricardo Machado, Lento e Largo (dia 24, domingo), da dupla Jonas & Lander, e, para crianças, Um Ponto que Dança (dia 23, sábado), de Sara Anjo. Os espectadores também poderão inscrever-se nas oficinas e conversas de Lugares do Público na Dança Contemporânea, coordenadas por Paula Varanda.

New Age, New Time > Teatro Viriato > Lg. Mouzinho de Albuquerque, Viseu > T. 232 480 119 > até 24 nov > €4 a €20