Adriana Calcanhotto leva-nos por esse mar adentro, com dois concertos em Lisboa e no Porto

A cantora e compositora brasileira apresenta, em Portugal, o novo disco, Margem, com o qual encerrou a trilogia marítima iniciada há mais de 20 anos. Adriana Calcanhotto atua no Tivoli, em Lisboa, neste sábado, 16, e na Casa da Música, no Porto, na próxima terça, 19