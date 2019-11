Arrumações no planeta A na exposição "Economia de Meios", em Lisboa

O edifício da Central Tejo associa-se à Trienal de Arquitectura de Lisboa com uma exposição que nos faz pensar em questões de sempre, mais atuais do que nunca. Economia de Meios pode ser vista até 20 janeiro

Pode a teoria da arquitetura ser entusiasmante e cativante para todos? O arquiteto e professor francês Éric Lapierre não hesita na resposta: claro que sim. E nesta exposição tenta prová-lo a cada passo. Lapierre assina não só a curadoria desta Economia de Meios, que agora ocupa o edíficio da Central Tejo, como foi responsável por toda a programação da presente edição da Trienal de Arquitectura de Lisboa (com o tema genérico A Poética da Razão).

Expor arquitetura para o grande público é, sempre, um desafio. Parece que o essencial (as verdadeiras obras) nunca está lá e uma sucessão de desenhos, esboços, fotografias, vídeos e maquetas pode, facilmente, revelar-se entediante para os menos interessados na matéria. A exposição procura, eficazmente, superar essas limitações, tanto através duma cenografia atraente e criativa como da introdução de narrativas, a grande e a petite histoire, personagens, boas contextualizações.

Logo na primeira das cinco secções (Economia da Repetição), uns binóculos são disponibilizados para vermos melhor nas paredes a reprodução de páginas do Grand Durand, de 1800, espécie de compêndio de tipologias de todos os bons edifícios. A preocupação com diversos níveis possíveis de leitura do visitante está presente, por exemplo, nos muitos livros que podemos (ou não) folhear nas várias salas. Viajamos dos maiores, e mais racionais, espaços para multidões em várias épocas (Economia do Vazio) para o mundo oposto: a escala mínima da secção O Pequeno É Significativo – na qual podemos espreitar, literalmente, por um pequeno orifício na parede, a primeira concretização de sempre do projeto do arquiteto suíço Hannes Meyer Co-Op, uma espécie de divisão básica, igual para todos, ligada às utopias comunistas da primeira metade do século passado.

Como o autoexplicativo nome da exposição indica, a “economia de meios” é o denominador comum a todo este percurso pela História e pelas teorias da arquitetura – entre a necessidade, a(s) técnica(s), e a arte de construções com um mínimo de desperdício. Nesse aspeto, esta proposta não podia ser mais atual. Afinal, um dos slogans que ficarão para a memória futura deste nosso tempo é muito claro: “Não há planeta B.”

Economia de Meios > MAAT – Central Tejo > Av. Brasília, Lisboa > T. 21 002 8130 > até 20 jan 2020, qua-seg 11h-19h > €5