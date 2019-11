5 razões para não perder o festival Cinanima, em Espinho

À 43 ª edição, o Cinanima – Festival Internacional de Cinema de Animação mostra um programa focado nos oceanos e na produção portuguesa. Para ver até domingo, dia 17, no Centro Multimeios de Espinho

D.R.

1. A Fantástica Viagem de Marona em antestreia no festival

Na abertura oficial, nesta segunda, dia 11, às 22 horas, na Sala António Gaio, no Centro Multimeios, e em antestreia nacional, será projetada a longa-metragem A Fantástica Viagem de Marona, de Ana Damien. Esta obra da realizadora romena sobre um cão atropelado “é um ponto de viragem no seu estilo”, disse à Lusa, o diretor do festival, António Cavacas. Ao contrário do que é habitual na realizadora, este filme “não é inspirado numa personagem verídica nem construído como narrativa de documentário", embora mantenha a sua tendência para "transpor histórias de vida para o ecrã, usando a animação e a sua diversidade gráfica e técnica como um recurso especial", explica.

2. Três portugueses na competição internacional

São três os filmes portugueses selecionados para integrar a competição internacional do Cinanima, onde serão exibidos 87 filmes, oriundos de 72 países. Tio Tomás. A Contabilidade dos Dias, de Regina Pessoa, que conquistou o Prémio Especial do Júri no Festival de Annecy e o Grande Prémio no festival brasileiro Anima Mundi (15 nov, 22h); Purpleboy, de Alexandre Siqueira, premiado no Festival Curtas de Vila do Conde (15 nov, 17h) e A Mãe de Sangue, de Vier Nev (14 nov, qui 22h), são as três produções nacionais em competição na secção principal do festival.

D.R.

3. Masterclasse com Olga Pärn e Priit Pärn

Depois da exposição de ilustrações e gravuras usadas no filme Pilots on the way home, exibida no festival Monstra, em Lisboa, no início deste ano, os realizadores Olga Pärn e Priit Pärn, da Estónia, regressam a Portugal para uma masterclasse na Sala António Gaio, no Centro Multimeios, em Espinho. Em À descoberta de técnicas de animação artística: Do carvão à areia, os cineastas explicam e ensinam como se faz carvão sobre vidro, areia e areia, desenho sobre papel e sob a câmara (16 nov, sáb 19h).

4. Programa Oceanos

Esta edição dará uma atenção especial à temática dos Oceanos, posicionando-se a par das preocupações crescentes perante “as mudanças planetárias, as alterações climáticas e a consequente degradação dos ecossistemas, numa época em que se torna impossível dissociar os mares do plástico”, refere o comunicado da direção do festival. Será exibido, assim, um programa diversificado com visões de vários estilos e abordagens sobre o poder inspirador e a força dos Oceanos, na Sala António Gaio (14 nov, qui 15h30). Neste âmbito, e em simultâneo, durante toda a semana, estarão patentes as exposições Mãos de Sal e Mar de Plástico, no Centro Multimeios.

5. European Young Talents Showcase

O mais antigo festival português dedicado ao cinema, que, como diz António Cavacas, "não se reduz a um concurso de filmes, e muito menos a um mero conjunto de sessões de filmes de animação" inclui, pela primeira vez, uma mostra da oferta de formação superior em animação, audiovisual e media artes. Ao londo de toda a semana, decorrem conversas entre professores, alunos e recém-formados de alguns estabelecimentos de ensino superior, como a ESMAD – Escola Superior de Media Artes, Design e Multimédia e do Departamento de Cinema e Artes dos Media, da Universidade Lusófona.