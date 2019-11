Vamos ao teatro? Duas (boas) peças para ver, em Lisboa e Almada

O Tejo separa estes dois palcos e ambos merecem a visita. No Teatro Aberto, em Lisboa, Doença da Juventude questiona ânsias e perspetivas de futuro dos jovens, após os estudos. No Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada, Reinar Depois de Morrer é a história de Pedro e Inês, contada por um dramaturgo espanhol no século XVII