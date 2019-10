O mundo aos quadradinhos no Amadora BD

Na 30ª edição do festival de Banda Desenhada, celebram-se os 80 anos de Batman e o legado de Stan Lee. Há ainda homenagens a autores nacionais, sessões de autógrafos e oficinas. O Amadora BD estáde portas abertas até domingo, 3

Foi uma história difícil de montar. “O espólio é imenso, só vamos poder mostrar uma pequena parte”, diz Lígia Macedo, a nova diretora-executiva do Amadora BD, sobre a exposição dedicada a Vasco Granja. No ano em que se assinalam dez anos da sua morte, o festival destaca a sua importância na divulgação da banda desenhada e do cinema de animação em Portugal. Produzida em conjunto com a família, inclui fotografias (muitas), desenhos originais de Hugo Pratt, Hergé, Will Eisner, Al Williamson, entre tantos outros, e autógrafos de mestres da BD. “Ele pegava numa folha A3, dobrava-a ao meio, e pedia autógrafos de um lado e do outro. Foi difícil escolher.”

O Amadora BD que começa nesta quinta-feira, 24, completa este ano 30 edições, sempre organizadas pela Câmara Municipal da Amadora, com mudanças na direção e no modelo de programação. Lígia Macedo substituiu Nelson Dona e o festival será, agora, mais breve (dez dias em vez de 17), não terá um tema central e todas as exposições se concentram no Fórum Luís de Camões. Entre estas, está Stan Lee – O Mito e as Criações, dedicada ao editor e autor norte-americano, “pai” da Marvel, que morreu em 2018 e 80º Aniversário de Batman, a evocar histórias e momentos icónicos desse super-herói. O espanhol Alfonso Font vai ao Amadora BD, a propósito da retrospetiva que lhe é dedicada, mas a grande aposta centra-se nos autores portugueses. Jorge Coelho, que assina a imagem gráfica do Amadora BD, terá uma exposição individual, e Geraldes Lino, figura central na divulgação da BD nacional, que morreu este ano, será homenageado por amigos através de bandas desenhadas onde a sua figura aparece caricaturada.

A presença de editoras (e destaque-se o lançamento do novo livro de Corto Maltese, a 1 de novembro), a par das sessões de autógrafos são sempre apetecíveis, e este ano essas zonas foram alargadas. Entre os autores com presença confirmada estão Marjolaine Leray e Susa Monteiro (autoras com exposições de ilustração no festival, pensadas para crianças), Rubén Pellejero, Miguel Mendonça, Keko, Peter Snejbjerg e Tommi Musturi, entre outros. Até 3 de novembro haverá, ainda, oficinas para todas as idades sobre animação, novela gráfica e álbuns ilustrados.

Amadora BD > Fórum Luís de Camões > R. Luís Vaz de Camões, Brandoa, Amadora > T. 21 476 0206 > 24 out-3 nov, seg-qua 9h-20h, qui-sex 9h-22h, sáb 10h-22h, dom 10h-20h > €3, estudantes e mais de 65 anos €2, até 12 anos grátis, passe €10