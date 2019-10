Jameson Urban Routes, em Lisboa: Um festival entre quatro paredes

O Musicbox, no Cais do Sodré, volta a ser o epicentro de cinco dias da melhor música urbana. O festival Jameson Urban Routes acontece a partir desta terça, 22

Já passaram mais de uma dúzia de anos desde a primeira edição deste festival, o primeiro a acontecer em Lisboa sempre dentro das mesmas quatro paredes. Muita coisa mudou entretanto, e a novidade de então é hoje quase norma, com clubes e salas a apostarem cada vez mais neste filão dos festivais indoor. O Jameson Urban Routes permanece intacto na sua filosofia, assumindo-se, ano após ano, como um dos principais barómetros das novas tendências da música urbana, termo suficientemente abrangente para permitir abraçar, sem preconceitos, os mais variados espectros sonoros, como novamente acontece em 2019.

Um dos momentos altos da programação acontece durante o concerto de abertura na terça, 22, a cargo da banda de art rock norte-americana Battles, que vem a Lisboa apresentar o novíssimo álbum Juice B Crypts. No dia seguinte, quarta, 23, é a lusofonia que vai estar em destaque, com as atuações do português Bruno de Seda e a estreia em Portugal dos Carne Doce, uma das mais elogiadas bandas brasileiras de indie rock. A partir de quinta, 24, o Jameson passa a contar com duas sessões por noite, uma, digamos, mais orgânica e outra mais direcionada para o clubbing e a música eletrónica. Até sábado, 26, há ainda muita música para ouvir no Musicbox, destacando-se, por exemplo, os espetáculos da violoncelista e cantora norte-americana Kelsey Lu, dos portugueses Moullinex e Bruno Pernadas ou dos holandeses Altin Gün, que praticam uma inusitada mistura entre funk, rock psicadélico e música tradicional turca.

Jameson Urban Routes > Musicbox > R. Nova do Carvalho, 24, Lisboa > T. 21 347 3188 > 22-26 out, ter-sáb 21h30 > €10 a €15