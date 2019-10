O filme "Asako I & II" é poesia urbana

Depois de Happy Hour: Hora Feliz, o realizador japonês Ryûsuke Hamaguchi filma uma história sobre os acasos, os insólitos e os dilemas do amor. Asako I & II está nas salas de cinema

Situa-se algures entre A Vida de Adèle, de Abdellatif Kechiche , e The Shoplifters, de Hirokazu Koreeda, só que Asako I & II despe-se de todo o contexto social ou político para se centrar num mistério sentimental. E assim se desenha, por um lado, como uma pérola de poesia urbana, por outro, como uma desafiante reflexão sobre a fisicalidade dos sentimentos.

Conta-se a vida amorosa de uma rapariga japonesa, com uma paixão assolapada e fulminante por um jovem belo e socialmente desalinhado, que desaparece de forma tão inesperada como apareceu. Quando, anos mais tarde, encontra um homem fisicamente semelhante, mas temperamentalmente oposto, dá-se uma confusão de sentimentos, de consequências devastadoras. Asako I & II é construído com aquele encanto realista que nos permite sentir o pulsar da vida quotidiana e aproximarmo-nos das personagens. E acaba por se tornar um ensaio sobre a absurdidade do amor.

Veja o trailer do filme

Asako I & II > de Ryûsuke Hamaguchi, com Masahiro Higashide, Erika Karata, Sairi Itô > 119 minutos