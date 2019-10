Teatro do Bairro Alto: Há um novo palco em Lisboa

Depois de ter sido a casa da Cornucópia, este novo teatro municipal de Lisboa, dedicado às artes performativas, tem direção artística de Francisco Frazão. O Teatro do Bairro Alto abre neste fim de semana, com dois solos de dança

Umberto Favretto

“O Teatro do Bairro Alto (TBA) vai ter a particularidade de estar dedicado à prática experimental nas artes performativas: teatro, dança, performance, música, artes sonoras... Isso vai distingui-lo do resto das instituições da cidade. Não que os outros espaços não apresentem espetáculos experimentais, mas fazem-no de forma pontual e nós vamos fazê-lo como foco principal.” Esta declaração de princípios é explicitada à VISÃO por Francisco Frazão, ex-programador de artes performativas da Culturgest e atual diretor artístico do TBA.

Neste fim de semana são apresentados os espetáculos de dança Hidebehind, de Josefa Pereira, CHROMA_Don’t be frightened of turning the page, do italiano Alessandro Sciarroni, e também uma conferência, Poetry and Chaos. “O que nos pareceu interessante nestes dois solos foi o facto de terem em comum um certo minimalismo, um lado insistente, apesar de serem peças curtas, o que exige atenção por parte do espectador. Além disso, têm em comum um movimento cíclico, circular. Achámos isso interessante como proposta de abertura: ter em conta a dimensão cíclica do tempo”, explica Frazão.

“Embora pareçam muito conceptuais e minimais, estas peças têm um lado eventualmente político que apela à capacidade de invenção dos espectadores.” Até ao final do ano, destaque na programação do TBA para duas coproduções internacionais (as peças de Tim Crouch e de Federico León) e para os trabalhos de David Marques, Raquel Castro e Alex Cassal. “Várias propostas nos primeiros três meses, e até para lá disso, podiam funcionar como espetáculos de abertura. São uma espécie de declaração de intenções ou cartões de visita”, sublinha Francisco Frazão.

Micaela Wernicke

Teatro do Bairro Alto > R. Tenente Raul Cascais, 1A, Lisboa > T. 21 875 8000 > CHROMA > 11-13 out, sex-dom 21h30 > Hidebehind > 11-13 out, sex-dom 20h > €5