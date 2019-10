Cinco razões para não perder o CineEco, festival de cinema dedicado ao Ambiente - e é grátis

Único em Portugal, o CineEco – Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela é também um dos mais antigos festivais de cinema ambiental do mundo (nasceu em 1995). Muito terá mudado neste panorama ao longo dos últimos 25 anos. Para o provar, estará o filme evocativo dos 25 anos (exibido neste sábado, 12, às 21h), na sessão oficial de abertura, na Casa da Cultura de Seia, seguido do cine-concerto O Dia em que o Mar Voltou, de Miguel Gizzas. Nesta edição comemorativa, reforçaram-se as atividades paralelas, entre as quais, os workshops, o Concerto de Olhos Vendados, com Luís Antero (16 out, 16h), e as EcoTalks, conversas sobre ambiente. "Além de ser um festival, o CineEco é um movimento que procura alterar hábitos, para que não fique tudo na mesma", resume Mário Branquinho, mentor e organizador, desde o primeiro ano.

