Faça o favor de entrar: Cinco razões para ir ao festival Guimarães noc noc

A partir desta sexta, 4, e até domingo, 6, não faltam pretextos para ir ao Guimarães noc noc, festival que decorre em lojas, bares, casas particulares e ruas do centro histórico da cidade. Em cinco pontos, saiba o que não pode deixar de ver e ouvir nesta nona edição

D.R.

1. A festa das artes

Começa e acaba em festa esta nona edição do festival Guimarães noc noc . Assim, nesta sexta, 4, a partir da meia-noite, os artistas juntam-se no Bar da Ramada para um warm-up com musica da dupla Apresenta Torso e Newillustrated, seguida de um vj set de Pixel Bitch. No sábado, 5, também a partir das 24h, a Festa! (assim mesmo com ponto de exclamação), está marcada para o Centro de Artes e Espetáculos São Mamede. No alinhamento, estão Rena, Müsgo, Melo Rift e Unicornios en la Selva, ficando o encerramento da noite entregue a Pixel Bitch.

2. Siga esta seta

É o único convite formal da Ó da Casa, associação cultural que organiza o Guimarães noc noc, desde 2011. O artista vimaranense, Luís Canário Rocha, foi o escolhido para, em parceria com a Associação Astronauta, criar e construir, à mão, as peças artísticas que identificam o Guimarães noc noc. “Todos os anos, convidamos um artista para criar a sinalética que colocamos à entrada de todos os lugares que recebem os artistas do festival”, diz Marta Carvalho, a programadora. Depois, é só bater à porta de um dos lugares que o festival ocupa – este ano, são mais de 60 –, para ver o que por lá acontece.

D.R.

3. Pintura digital de Zé Mike

É o mais jovem artista do Guimarães noc noc, tem apenas 9 anos e esta é já a sua quinta inscrição no festival. Zé Mike começou por pintar as paredes de casa, conta o pai, apercebendo-se, desde cedo, que este “iria ser artista”. E, por muito que lhe dissessem para limitar os desenhos ao papel, o miúdo fingia não ouvir e continuava a dar largas à criatividade. Inspirado por Basquiat e Miró, Zé Mike mostra trabalhos recentes, de pintura digital, nesta edição. Há ainda um lugar dedicado à experimentação artística dos mais pequenos, na praça, em frente à Biblioteca Municipal Raúl Brandão (5-6 out, sáb-dom 15h30-18h), e um “roteirinho mini mini”, dinamizado pelo Colectivo Mercado Azul, que guiará as crianças e os familiares por um percurso alternativo para desvendar alguns segredos do centro histórico de Guimarães (6 out, dom 11h)

4. Sons de África e do mundo

A música é também um bom pretexto para rumar à cidade de Guimarães. Entre as propostas inscritas, pode ver-se o grupo Pataca do Norte, originário de Cacheu, no norte da Guiné-Bissau, que traz a música, as cores e os ritmos africanos, bem como a cestaria e a escultura. Com cerca de 50 elementos, esta espécie de delegação vem mostrar a cultura crioula em apresentações que são sempre uma surpresa, até para a organização do noc noc. Neste puzzle performativo figuram ainda os concertos de Cauê Nardi, músico brasileiro a residir no Porto, e da banda Daisy.

D.R.

5. Oriente-se, pelo mapa ou pelo catálogo

Além do mapa do roteiro, em papel, os visitantes podem recorrer à versão digital, disponível para descarregar na página do festival, e ao catálogo de artistas que, pela primeira vez, faz menção a todos os projetos inscritos, ajudando a selecionar os projetos artísticos a conhecer. Mas vale a pena explorar, sem destino, até porque não corre o risco de se perder. Cada casa, lugar e rua, está identificada pela sinalética colorida. E não deixe de entrar no número 16 da Rua Gravador Molarinho, onde se encontra o Colectivo Casa Velha, com um registo artístico de contracultura. Além de marcar presença desde a primeira edição do festival, o projeto é um dos mais visitados.