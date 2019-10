Festival Out.Fest, no Barreiro: Experimentar (n)a Margem Sul

O mais importante festival de música experimental do País faz 15 anos e festeja o aniversário com um cartaz à altura da sua história. O Out.Fest acontece desta quinta a sábado, de 3 a 5, no Barreiro

Nascido em 2004, no Barreiro, este é um festival que tem feito escola noutros locais do País, não só pelo cartaz disruptivo e desafiante mas igualmente pelo modo como se multiplica por vários espaços da cidade. Música improvisada, eletrónica, erudita e contemporânea, jazz, rock ou qualquer outra linguagem, tudo cabe no Out.Fest, que sempre se assumiu como um momento de liberdade estética e criativa, celebrando a música experimental sem rótulos ou fronteiras.

Registam-se, neste ano, três novidades quanto aos lugares dos concertos: a Igreja Paroquial de Santo André já nesta quinta-feira, 3, com a abertura do festival a cargo de dois nomes maiores do free jazz: o baterista português Gabriel Ferrandini e o trompetista norte-americano Peter Evans; a Igreja da Nossa Senhora do Rosário, palco do concerto de órgão da compositora norte-americana Kali Malone, no final da tarde desta sexta, 4; o recentemente recuperado Moinho de Maré Pequeno, na confluência do centro da cidade com a praia de Alburrica, recebe, na tarde de sábado, 5, as atuações do duo de free jazz portuense Bezbog, do novo projeto a solo de Rodolfo Brito (Luar Domatrix) e da flautista Violeta Azevedo.

Nos lugares habituais (e são muitos...), destaque para os concertos de, entre outros, os portugueses Calhau!, o finlandês Ilpo Väisänen, a londrina Alpha Maid, os brasileiros Deaf Kids, a egípcia Nadah El-Shazly ou os norte-americanos Dälek e James Ferraro. Uma residência artística vai reunir o músico e compositor dos EUA Keith Fullerton Whitman com os portugueses André Gonçalves, Clothilde e Simão Simões, num projeto patrocinado pela Red Bull Music, cujo resultado final será apresentado na tarde de sábado, 5, no auditório da Biblioteca Municipal.

Como em edições anteriores, a abertura do Out.Fest conta com uma formação da cidade. Neste ano, as cordas da Camerata Musical do Barreiro juntam-se à bateria de Gabriel Ferrandini. Na tarde do último dia (sábado, 5) há concertos gratuitos no Largo do Mercado 1º de Maio.

Out.Fest > Vários locais do Barreiro > 3-5 out, qui 21h30, sex 18h45, sáb 16h > €10-€25 (passe)