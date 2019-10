Ornatos Violeta abrem o renovado Pavilhão Rosa Mota, no Porto, com concerto 360 graus

Está quase pronto o Pavilhão Rosa Mota, no Porto. A inauguração está marcada para o dia 31 de outubro, com um concerto 360 graus dos Ornatos Violeta . Os bilhetes vão estar à venda a partir desta quinta, 3

Está quase tudo pronto para a abertura do renovado Pavilhão Rosa Mota, agora também chamado de Super Bock Arena. Estrear o palco com um concerto de uma banda que tem as suas raízes no Porto “foi o mote”, diz a a Círculo de Cristal, para a escolha dos Ornatos Violeta. A banda, sublinha a promotora do equipamento (constituída pela construtora Lucios e pela produtora PEV Enternainment, por 20 anos), é uma referência musical incontornável que “atravessa diferentes gerações e tem motivado uma onda de entusiasmo enorme”. O concerto em formato 360 graus, marcado para o dia 31 de outubro, encerra também a digressão dos 20 anos do álbum O Monstro Precisa de Amigos. Os bilhetes (entre €25 e €35) vão estar à venda a partir desta quinta, 3, nos locais habituais. Ouvi dizer, Fim da Canção, Devagar ou Capitão Romance são alguns dos temas que, certamente, vamos poder ouvir nesta nova fase do emblemático edifício, situado nos jardins do Palácio de Cristal.

O projeto de renovação do Pavilhão Rosa Mota envolveu um plano de intervenção focado nas condições acústicas e térmicas, sem alterar a sua arquitetura exterior – com 768 óculos na cúpula e que são uma das imagens do edifício –, apresentando-se agora capaz de receber todo o género de iniciativas: culturais, desportivas e até empresariais, de grandes dimensões.

Com capacidade para sentar 5 500 pessoas, podendo receber até 8 mil visitantes, o edifício tem também um Centro de Congressos, no piso -1, que foi rebaixado para acolher um auditório, em anfiteatro com 500 lugares sentados, além de quatro salas e uma área de exposição. Prevista, para breve, está ainda a abertura de um restaurante com vista para o lago e de uma área de restauração de apoio às atividades programadas.

Além dos Ornatos Violeta, estão já confirmados espetáculos como Amar Amália – 20 anos de Saudade (16 nov) e Carmina Burana, de La Fura dels Baus (28 dez), e ainda os concertos de Alexandre Pires (7 dez) e de Carlos Marin, do grupo Il Divo (8 fev 2020).

D.R.

Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota > R. de Dom Manuel II, Porto > Ornatos Violeta > 31 out, qui 21h30 > €25 a €35