Do Minho a Istambul: Museu Calouste Gulbenkian, em Lisboa, celebra 50 anos com entrada gratuita

Símbolo de modernidade na arquitetura em Portugal, o edifício-sede e museu da Fundação Calouste Gulbenkian alteraria para sempre o panorama das artes e da cultura de Lisboa e do País. Foi inaugurado há 50 anos, a 2 de outubro de 1969, uma quinta-feira, com a abertura ao público a acontecer na semana seguinte. Na Avenida de Berna, rodeado pelos jardins que António Viana Barreto e Gonçalo Ribeiro Telles criaram, a sua construção iniciou-se em 1962, segundo desenho da equipa liderada pelos arquitetos Alberto Pessoa, Pedro Cid e Ruy Jervis d’Athouguia, vencedores de um concurso por convites lançado em 1959, cujo caderno de encargos pedia um “conjunto arquitetónico de grande unidade, sóbrio e digno”.

Esta sexta, 4, o Museu Calouste Gulbenkian encerra as duas grandes exposições de verão – O Gosto Pela Arte Islâmica e Sarah Affonso e a Arte Popular do Minho – e celebra os seus 50 anos de existência. Neste dia, a partir das 17 horas e até meia-noite, as exposições têm entrada gratuita. Também haverá visitas e conversas com os curadores, leituras encenadas (20h15), um concerto de música tradicional islâmica (19h30), outro ao som da concertina de João Gigante (22h) e ainda, na Sala do Setor Educativo, a projeção de filmes inspirados na Coleção Gulbenkian, realizados no âmbito da Future Architecture Platform.

O final de tarde faz-se também com convidados. Pelas 18 horas, uma mesa redonda sobre o tema Repensar a Arte Islâmica: Passado, Presente e Futuro reúne a curadora Jessica Hallet e professores especialistas de diferentes universidades americanas. Às 20 e 30, a curadora Patrícia Rosas modera uma “conversa em roda” sobre O Gosto pela Arte Islâmica com Catarina Alves Costa, Sara Domingos e Leyla Gediz; e, às 21 horas, a artista Joana Vasconcelos conversa com a curadora Ana Vasconcelos sobre Sarah Affonso e a Arte Popular, no Hall da Biblioteca de Arte. As visitas e conversas, também de entrada gratuita, estão sujeitas ao levantamento de bilhetes no próprio dia.

Finissage das exposições de verão + 50 anos do Museu Calouste Gulbenkian > Fundação Calouste Gulbenkian > Av. de Berna 45A, Lisboa > T. 21 782 3000 > 4 out, sex 17h-24h > grátis