"La Fiesta", de Israel Galván: Flamenco no palco do Rivoli, no Porto

O ambiente de fim de festa contamina o novo espetáculo do bailarino de flamenco espanhol Israel Galván, a evocar memórias de outros tempos. La Fiesta sobe ao palco do Teatro Municipal Rivoli, no Porto, esta sexta, 27

Laurent Philippe

Chegamos à festa quando já não há rasto de fogo de artifício e apenas os resistentes permanecem no palco. Despem as fatiotas e deixam-se levar, contagiados pela magia do flamenco, sem a preocupação de obedecerem aos cânones do estilo. Israel Galván, filho de dançarinos de flamenco, cresceu a ouvir os passos no tablao e, aos 5 anos, apresentou-se pela primeira vez em público. Trabalhou com nomes conceituados do flamenco, venceu os mais prestigiados prémios de dança e, em 1998, criou a sua própria companhia. Vanguardista, procurou reinventar os códigos da escola sevilhana e, frequentemente, percorreu territórios inexplorados. Desta vez, em La Fiesta, recua até às memórias dos primeiros tempos, em que acompanhava os pais nos espetáculos e assistia à energia latente dos intérpretes, após as apresentações.

Rodeado de dançarinos e músicos atípicos – entre eles, o coro grego Byzantine Ensemble Polytropon –, a figura esguia de Galván, vestido de calções de licra, joelheiras e camisola cavada, desafia estereótipos. Desconstrói o seu inato virtuosismo, como se brincasse com o corpo, assumindo formas angulosas, movimentos singulares e ritmos alucinantes. Os outros intérpretes entram na brincadeira e, um por um, têm o seu momento de glória – com muita subversão, momentos absurdos e experimentalismo à mistura. O público e a crítica dividiram-se nas apreciações do espetáculo. Tal como nas festas, há sempre quem opte por chegar cedo a casa e quem seja o último a apagar a luz.

La Fiesta > Teatro Municipal Rivoli > Pç. D. João I, Porto > T. 22 339 2201 > 27 set, sex 21h > €12