"Harry Potter – The Exhibition": A magia chega a Lisboa em novembro

Harry Potter – The Exhibition, exposição sobre o feiticeiro mais célebre de todos os tempos já passou por diversas cidades como Nova Iorque, Tóquio e Paris e tem agora data de estreia marcada para dia 16 de novembro, no Pavilhão de Portugal, no Parque das Nações, em Lisboa.

Pela primeira vez, até dia 8 de abril do próximo ano, os fãs de Harry Potter têm a oportunidade de ver ao vivo, em Portugal, algumas recriações dos locais mais simbólicos, como a sala comum e o dormitório da equipa Gryffindor ou a assustadora Floresta Proibida. Ao todo, são mais de 1500 metros quadrados dedicados à saga criada por J.K. Rowling, onde não faltam varinhas e criaturas mágicas, trajes escolares e de baile, utilizados pelas personagens nos filmes. Produzida pela GES Events em parceria com a Warner Bros., a exposição conta ainda com uma área dedicada ao Quidditch, desporto coletivo praticado pelos feiticeiros, na qual é possível lançar a bola que dá início aos jogos, a Quaffle.

A visita tem a duração média de uma hora e Harry Potter – The Exhibition estará aberta todos os dias da semana. Os bilhetes são postos à venda neste sábado, 28, às 10 horas, nos locais habituais e no site oficial da exposição (http://www.harrypotterexhibition.pt).

Harry Potter – The Exhibition > Pavilhão de Portugal > Parque das Nações, Lisboa > 16 nov-8 abr 2020 > seg-qui 10h-19h, sex-dom até 20h30 > seg-sex: €16, até 12 anos €12, bilhete família I (2 adultos + 1 criança até aos 12 anos) €38, bilhete família II (2 adultos + 2 crianças até aos 12 anos) €44; sáb-dom: €19, até 12 anos €15, bilhete família I (2 adultos + 1 criança até aos 12 anos) €45, bilhete família II (2 adultos + 2 crianças até aos 12 anos) €52