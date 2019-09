2 (boas) peças para ver nos teatros nacionais de Lisboa e do Porto

Em Lisboa, no Teatro Nacional D. Maria II, Mónica Garnel encena a releitura em pleno século XXI da clássica tragédia grega Antígona. Já no Porto, no Teatro Nacional S. João, a peça A Morte de Danton, de Georg Büchner, revela um olhar sôfrego sobre o colapso das revoluções

Cláudia Marques Santos e Joana Loureiro