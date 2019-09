Festival Wine & Music Valley: vinho, música e gastronomia com o Douro como cenário

Nasceu para promover a Região Demarcada do Douro, com um recinto virado para o rio e para a paisagem classificada pela Unesco. E conta com nomes vintage no cartaz, como Brian Ferry, iguarias preparadas por conceituados chefes de cozinha e a presença de 70 produtores de vinho. A primeira edição do Wine & Music Valley decorre neste sábado e domingo, dias 14 e 15, em Lamego

É do encontro entre a música, o vinho e a gastronomia que se forma a identidade do Wine & Music Valley, o festival que pretende projetar o Douro e promover as suas características únicas. “Há uma vontade de descobrir a região”, sublinha Ricardo Acto, da Better World, responsável pela organização (igualmente à frente do Rock in Rio). “Quando fizemos uma visita, há uns anos, ficou sempre no ar a realização de um evento, tal como existe noutras regiões vinícolas”, recorda. Com promotores locais a dar um empurrão para que tudo acontecesse, a programação eclética ganhou forma. Nos três palcos do Wine & Music Valley, estrelas da música como o veterano Brian Ferry, o brasileiro Seu Jorge ou a fadista Marisa, disputarão as atenções com os ritmos mais frenéticos dos The Black Mamba, HMB e Fogo Fogo, mas também com os vinhos do Porto e do Douro e com reputados chefes de cozinha, como Miguel Castro e Silva e Vítor Matos.

Haverá shuttles e barcos, gratuitos, para levar quem chega à estação de caminhos de ferro de Peso da Régua até ao recinto, ali próximo, do outro lado do rio, no porto comercial de Cambres, em Lamego, com a paisagem protegida do Douro como cenário. É, provavelmente, “a chegada mais bonita a um festival”, descreve Ricardo Acto, da Better World, que conta com o apoio do Turismo do Porto e Norte, da câmara municipal de Lamego e do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto.

O cartaz musical pretende captar um público heterogéneo. No primeiro dia, 14, pelo Douro Stage, passará Bryan Ferry, o antigo líder dos Roxy Music e cabeça de cartaz do festival, Mariza, António Zambujo e Salvador Sobral, enquanto que o Wine Stage é animado pelos The Black Mamba, o folk dos Omiri, a brasileira Tainá e o rock com travos de blues e de folk dos Serushiô. No dia seguinte, 15, os palcos são ocupados por Seu Jorge, Xutos & Pontapés, Wet Bed Gang, Carolina Deslandes, HMB, Fogo Fogo e os Bang Bang Romance.

Já no Chef’s Stage, as estrelas são outras e quase todas com ligações à região. No sábado, 14, os protagonistas de live cooking e degustações serão os chefes de cozinha Miguel Castro e Silva (prestes a abrir a Cantina de Ventozelo, na histórica quinta duriense), Vítor Matos (o transmontano que conquistou uma estrela Michelin no Antiqvvm, no Porto) e Pedro Pena Bastos (do Ceia, em Lisboa). No domingo, 15, será a vez de Rui Paula (um dos seus primeiros restaurantes, o DOC, é uma varanda sobre o Douro; na Casa de Chá da Boa Nova, em Leça da Palmeira, conquistou a primeira estrela), seguido de Tiago Bonito (do Largo do Paço, em Amarante, com uma estrela Michelin), e de Tiago Moutinho (à frente do Castas & Pratos, na Régua). A acompanhar a programação e a promover as partilhas com o público, estará o crítico de vinhos e de gastronomia Fernando Melo. No Chef’s Stage também não faltará banda sonora, assegurada por Fernando Alvim e pelo projeto Rua das Pretas.

Ao lado, estará a Wine Village, com cerca 70 produtores a ocupar as casinhas de madeira, exclusivamente com vinhos do Porto e do Douro, e a fazer a festa (a cerveja fica de fora). O recinto contará ainda com uma Wine Experience, uma área dedicada a experiências mais inusitadas neste contexto, como rituais de vinoterapia e concertos de gongos. Para um mergulho intenso neste vale.

Wine & Music Valley > Porto Comercial de Cambres, Lamego > 14-15 set, sáb-dom 14h-02h > geral €25, passe dois dias €40, bilhetes VIP €60 a €100