Prince (como nunca o viu) em mais de 50 fotografias

Sedutor e descontraído. Assim é o lado B do músico norte-americano, revelado na exposição Prince: As Never Seen Before. Steve Parke – seu fotógrafo, ilustrador, designer e diretor de arte – reuniu aqui mais de 50 fotografias para ver no ArrábidaShopping, em Vila Nova de Gaia, a partir desta quinta-feira, 12. As imagens exclusivas, tiradas por Parke ao longo de 13 anos de trabalho e selecionadas de um arquivo extenso, com mais de 500 fotografias, oferecem um outro olhar sobre a vida do músico fora do palco.

É possível ver Prince em registo descontraído, a meditar junto ao carro, a jogar basquetebol ou a passear nos jardins de Paisley Park, o seu estúdio privado... “A exposição revela o lado mais íntimo e sedutor do lendário músico de Minneapolis: criativo, brincalhão, irreverente, extrovertido, mas terno e um génio introspetivo. Este é o resultado da relação única entre Steve Parke e o cantor”, resume a curadora, Cristina Carrillo de Albornoz Fisac, no texto de apresentação.

A acompanhar a exposição, uma parceria com a Iconic Imagens, nesta quinta-feira, 12, Steve Parke apresenta o livro Picturing Prince: An Intimate Portrait (às 19h30), seguindo-se uma apresentação da fadista Ana Moura, num registo de conversa cantada com Álvaro Costa (21h) e a exibição do filme Purple Rain. A fechar a exposição, a 2 de novembro, será exibido o documentário Rave Un2 The Year 2000 (concerto nos Paisley Park Studios em dezembro de 1999).

ArrábidaShopping > Praceta Henrique Moreira, 244, Vila Nova de Gaia > T. 22 374 7700 > 12 set-2 nov, seg-dom 9h-23h, sex-sáb 9h-24h > grátis