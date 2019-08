25 anos depois, 'Pulp Fiction', de Quentin Tarantino, regressa ao cinema

Pulp Fiction, do realizador Quentin Tarantino, está de volta aos cinemas portugueses, para celebrar o 25º aniversário desde a sua estreia, em 1994. As exibições decorrem, em exclusivo, nas salas da Medeia Filmes, com a primeira sessão marcada para este sábado, 24, no Cinema Monumental, em Lisboa

Sim, é verdade que o novo filme de Quentin Tarantino, Era uma Vez… em Hollywood, está em exibição nas salas de cinema, mas esta é uma oportunidade única, principalmente para a juventude, de ver no grande ecrã aquele que é um dos clássicos da cinematografia pop: Pulp Fiction estreou-se há 25 anos e volta ao cinema em cópia restaurada, em exclusivo nas salas Medeia (depois de Lisboa, seguem-se Setúbal, Porto, Braga e Coimbra). A literatura de cordel vinda das pulp magazines, feitas de enredos de crime baratos, é uma tentação maior de Tarantino, que adora filmografia de série B, inclusive a dos filmes de ação com artes marciais produzidos por Hong Kong e de que os estúdios Shaw Brothers são um bastião (os Kill Bill 1 e 2 foram uma homenagem assumida). Tarantino já tinha criado culto à sua volta com Reservoir Dogs em 1992 e, dois anos mais tarde, a fórmula é repetida: coolness na leveza com que desenha as personagens e as histórias, referências constantes a estéticas pop, velocidade da ação através da montagem e criação de diálogos icónicos – como “everybody be cool, this is a robbery” ou “le Big Mac” –, e tudo é muito bem misturadinho com uma banda sonora que é um gosto.

Além de Lisboa, outras cidades acolhem esta comemoração:

Setúbal Cinema Charlot, 7 e 8 de setembro, às 21h30

Porto Teatro Municipal Rivoli, 1 de outubro, às 18h30 e 21h30

Braga Theatro Circo de Braga, 30 de setembro, às 21h30, e 1 de outubro, às 21h30

Coimbra TAGV – Teatro Académico de Gil Vicente, 30 de setembro, às 21h30, e 7 de outubro, às 18h30

Veja o trailer do filme

Pulp Fiction > Cinema Monumental > Av. Praia da Vitória, 72, Lisboa > T. 21 314 2223 > 24 ago, sáb 21h, 15 set, dom 19h30