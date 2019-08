Vai-m’à Banda: Há música nas tascas de Guimarães - e é grátis

Durante um dia, seis tascas tradicionais de Guimarães são palco de uma mão-cheia de concertos grátis. O festival Vai-m’à Banda acontece este sábado, 24

Neste festival, a música divide o protagonismo com o vinho de malga, o bolo com sardinhas e o caldo-verde. A ideia é simples e passa por transformar em palcos algumas das mais populares tascas de Guimarães, contribuindo assim “para a preservação destes locais e dos seus costumes”, segundo a organização. Depois do sucesso das duas edições anteriores, o Vai-m’à Banda alarga este ano o seu território, incluindo mais duas moradas ao roteiro – Os Amigos da Penha e a Adega dos Caquinhos.

Neste sábado, 24, o périplo começa logo às três da tarde, na tasca Expresso, com a atuação de Chinaskee, seguindo-se, hora e meia depois, a Adega do Ermitão, que recebe um concerto de Benjamim. A comitiva zarpa depois para o Monte da Penha, até à tasca dos Amigos da Penha, onde às cinco em ponto começa a tocar Luís Severo. O regresso ao centro da cidade, desta feita à Adega dos Caquinhos, está marcado para as oito, para ver o espetáculo de Calcutá, o projeto a solo de Teresa Castro, ex-guitarrista de Mighty Sands e baterista de Savage Ohms. Depois do jantar, e como já é tradição, todos os caminhos vão dar ao Largo do Trovador, onde está instalado o palco principal do festival, junto à taberna do Tio Júlio e à Taberna do Trovador. Aqui, vão atuar os portuenses Sunflowers, por volta das 22 horas, e, cerca de uma hora depois, o sírio Omar Souleyman, que, como habitualmente, promete pôr toda a gente a dançar, com os ritmos contagiantes da sua “música para casamentos”, para terminar em beleza.

Vai-m’à Banda > Centro histórico de Guimarães > 24 ago, sáb 15h > grátis