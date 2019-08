"Ask The Kids": Retrato de uma nova geração do Porto pela lente de Pauliana Valente Pimentel

O novo trabalho da fotógrafa Pauliana Valente Pimentel é um retrato intimista de uma certa juventude que marca a cena artística do Porto. Ask The Kids está em exposição no bar Maus Hábitos até 15 de setembro

“É um trabalho meu e deles”, começa por dizer Pauliana Valente Pimentel sobre Ask The Kids, a exposição em que mostra o lado B, íntimo e oculto, de uma nova geração de jovens artistas da cidade do Porto. Foi a partir de uma residência artística no bar Maus Hábitos que a fotógrafa lisboeta traçou o caminho: retratar uma certa juventude do Porto. “Percebi que ali havia uma dinâmica interessante, onde os jovens estão a crescer e a fazer coisas”, conta. Através do Instagram, com a ajuda do fotógrafo Pedro Mkk, que documenta as festas noturnas no Maus Hábitos, Pauliana conheceu os protagonistas. São dez, com idades entre 18 e 25 anos, todos ligados a áreas criativas, como o teatro, a performance, a moda, o design e a música, que “vivem ou querem viver da arte”. Por serem “únicos”, chamaram a atenção da fotógrafa: “Representam uma nova geração, atenta, focada, determinada e com grande autoestima, que ainda acredita que pode mudar o mundo.”

Os retratos destes “selfie made kids”, como lhes chama a fotógrafa, foram feitos na intimidade, em lugares onde se sentiam à vontade, por vezes, até desconhecidos da própria família e dos amigos. “Foram momentos muito bonitos, de troca”, sublinha. Depois de horas passadas com eles, surge assim o retrato de uma nova geração, para lá do imediatismo, da imagem e da pose, visível nas redes sociais. Uma espécie de janela aberta para o dia a dia desta comunidade que vive para lá dos limites e preconceitos que “a sociedade lhes tenta impor”.

Sem legendas, cada imagem representa o universo destes jovens que ditam tendências e têm aspirações, desconhecidos “do grande público”, mas “famosos” entre os seus pares. Nelas, podemos ver figuras seguras, sem medo de mostrar que a discriminação racial não faz sentido, que têm uma grande preocupação social e ecológica, que estão atentas às questões que afetam o nosso mundo. E ali, no Maus Hábitos, encontraram a liberdade para serem elas próprias.

Esta não é a primeira vez que Pauliana Valente Pimentel trabalha com jovens. No portefólio da fotógrafa constam outros trabalhos, como O Narcisismo das Pequenas Diferenças (2018), The Passenger (2012) e Quel Pedra (2016), que lhe valeu a nomeação para o Prémio Novo Banco.

Ask The Kids > Maus Hábitos, R. Passos Manuel, 178, Porto > T. 22 208 7268 > até 15 set, ter 12h-24h, qua-qui 12h-2h, sex-sáb 12h-4h, dom 12h-17h > grátis