A Galeria da Biodiversidade, no Porto, é para visitar em família – antes que as férias acabem

Não há um, mas muitos percursos possíveis para explorar a Galeria da Biodiversidade, na Casa Andresen, no Jardim Botânico do Porto, onde Sophia de Mello Breyner Andresen brincou. Neste que é o primeiro polo do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, inaugurado em 2017, celebra-se a biodiversidade e mostra-se a Ciência de forma inovadora e interativa. À volta do átrio, onde está o esqueleto de uma baleia, foi montada a exposição, em módulos temáticos: desde a vitrina com dezenas de ovos e ovoides, divididas por tamanhos, cores e formas, a um cubo de vidro onde estão representadas todas as raças de cães existentes no mundo (cerca de 400). Numa caixa, identificam-se os aromas da Natureza, e, sentados numa cadeira, escuta-se a diferença entre os batimentos cardíacos de uma baleia e os de um ratinho anão (o mamífero mais pequeno do mundo). A figura de Charles Darwin também lá está, com dois coelhos no colo, um deles, o de Porto Santo, que o cientista estudou para a sua teoria da evolução das espécies. Aproveite a visita e percorra o Jardim Botânico, com araucárias, glicínias e sequoias centenárias, e estufas de catos e de suculentas.

Galeria da Biodiversidade > R. do Campo Alegre, 1191, Porto > T. 22 040 8700 > ter-dom 10h-18h > €5, €2,50 (5-18 anos), menores de 4 anos grátis, €14 (família)