Festival O Sol da Caparica: Em português nos entendemos

Dos Capitão Fausto a Mayra Andrade, são mais de 30 artistas que vão passar pela Costa da Caparica, para celebrar os ritmos da lusofonia. O festival O Sol da Caparica começa nesta quinta, 15 – e o domingo é das crianças

O mais difícil, num festival como este, é apontar um cabeça de cartaz. Como é habitual, o Sol da Caparica junta artistas, emergentes e consagrados, oriundos das mais diversas latitudes musicais e geográficas (Portugal, Brasil, África), todos eles sob esse enorme guarda-sol que é a língua portuguesa. Foi em 2014 que o Sol da Caparica deu pela primeira vez à costa, e apenas cinco anos bastaram para se tornar uma referência no calendário nacional dos festivais de verão. Além de celebrar a música lusófona, assume-se também como um festival jovem e urbano, que decorre num imenso parque verde junto à praia – ingredientes mais do que suficientes para o sucesso, aos quais se junta um alinhamento tão abrangente como criterioso, que praticamente não deixa ninguém de fora.

Ao todo, serão mais de 30 os grupos e artistas presentes, para brindar o público com mais de 10 horas de concertos, ao ritmo dos mais variados estilos musicais. Nesta quinta, 15, haverá Anselmo Ralph, Benjamim, D.A.M.A, David Carreira, Flak, Linda Martini, Matias Damásio e Mayra Andrade, enquanto na sexta, 16, destacam-se os nomes de Carlão, Dany Silva, Fred, Jafumega, Luís Represas, Luísa Sobral, Mariza e Seu Jorge. Já no sábado, 17, o protagonismo reparte-se entre gente tão diferente como Boss AC, Capitão Fausto, Gabriel O Pensador, Karetus, Mishlawi ou Richie Campbell. Como habitualmente, o último dia, domingo, 18, está reservado às crianças, com as atuações de o Recreio da Anita, Porbatuka e Mão Verde, um projeto que junta a rapper Capicua ao guitarrista Pedro Geraldes, dos Linda Martini.

O Sol da Caparica > Parque Urbano da Costa da Caparica, Almada > 15-18 ago, qui-dom 16h > €19 a €60 (passe)