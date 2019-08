O festival Paredes de Coura vai começar e a edição é de luxo

O festival apresenta um dos cartazes mais fortes do ano, com The National, New Order e Patti Smith, entre tantos outros. O Paredes de Coura começa nesta quarta, 17, junto à Praia Fluvial do Taboão

Eram uma das bandas mais desejadas da temporada e, depois de muita especulação e jogadas de bastidores que chegaram a dá-los como (quase) certos noutros palcos, os New Order foram mesmo garantidos em Paredes de Coura. Fundados das cinzas dos lendários Joy Division, conseguiram superar a morte do vocalista Ian Curtis, reinventando-se como uma das mais influentes e aclamadas bandas eletrónicas dos anos 80 e 90. O ponto de viragem deu-se com o icónico single Blue Monday, lançado em março de 1983, apenas dois meses antes do segundo álbum de originais, Power, Corruption & Lies, que cortou de vez com o legado mais “sombrio” dos Joy Division. Já sem o baixista original Peter Hook, regressaram aos palcos em 2011 e aos discos dois anos depois, com Lost Sirens. O último álbum de originais (o décimo da discografia) chama-se Music Complete e foi editado em 2015. “Uma aquisição de luxo”, como apelidou João Carvalho, diretor do Paredes de Coura desde a primeira hora, quando anunciou, ainda em dezembro, a contratação da banda britânica que, “por já não tocar assim tanto ao vivo, é bastante criteriosa nos festivais onde escolhe atuar”. Logo ali se percebeu que esta seria uma edição especial, que já havia confirmado nomes como The National e Father John Misty, mas não iria ficar por aí.

Ao longo dos meses seguintes, a lista foi aumentando, tanto em quantidade como em qualidade – Spiritualized, Deerhunter, Connan Mockasin e Suede, por exemplo, mais algumas propostas da casa, como Capitão Fausto e First Breath After Coma – até chegar o dia do anúncio de Patti Smith. Sim, se havia alguém a merecer tocar em Paredes de Coura, era precisamente a mãe/madrinha/avó (cada um escolha o grau de parentesco mais adequado) de grande parte do rock alternativo que por ali já passou ao longo de mais de 25 anos de festival. Há muito que se costuma dizer que “Paredes de Coura é amor” e, este ano, vai ser mesmo daqueles para a vida.

Festival Paredes de Coura > Praia Fluvial do Taboão, Paredes de Coura > 14-17 ago, qua-sáb, 17h > €55 a €94 (passe)