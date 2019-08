Miúdas espertas e divertidas no filme "Booksmart"

Um novo olhar sobre as comédias juvenis, com menos testosterona e mais neurónios. O filme Booksmart, de Olivia Wilde, estreia-se no cinema na quinta, 15

Foi um longo caminho desde American Pie. Precisamente 20 anos depois da estreia da comédia juvenil, que envolvia negligência na utilização de webcams e criatividade no manuseamento de tartes, Booksmart dá continuidade a essa tradição, acrescentando um ingrediente decisivo: neurónios. Em vez de um grupo de rapazes com as hormonas aos saltos, as personagens principais são duas raparigas marronas, que percebem no último dia de aulas que se deviam ter divertido mais no liceu. Previsivelmente, resolvem corrigir isso numa só noite.

A receita não é muito diferente da de outros filmes do género – muita gente falou de um “superbad para miúdas” –, mas é a execução de Olivia Wilde, que conhecemos como atriz na série Dr. House e que se estreia como realizadora, que o torna original. Os estereótipos existem mas estão diluídos, as piadas são inteligentes e as referências voam de Cardi B e Aristogatos até Ruth Bader Ginsburg e Susan B. Anthony. Uma das personagens principais é homossexual, mas não perdemos tempo a saber como saiu do armário. É tão natural como gostar de bibliotecas. É inclusivo, mas sabe gozar consigo mesmo e com o seu ADN liberal (as personagens invocam “Malala” quando fazem um pedido irrecusável).

O filme não escapa à estrutura típica do género: ideia louca, perigo, desilusão e reconciliação. E nunca é desconfortável. Não há racismo nem homofobia nem miúdos pobres. Wilde nunca tira as rodinhas às personagens nem ao espectador. Mas é uma evolução. Em American Pie, estas duas miúdas seriam, com sorte, uma nota de rodapé. “Não somos unidimensionais. Somos espertas e divertidas!”, diz uma delas. Estava a falar sobre si própria, mas também sobre o filme. Depois de um ano com dois bons filmes acerca da adolescência – Eighth Grade e Lady Bird –, Booksmart acrescenta um contributo para uma representação da vida no liceu que não seja uma caricatura a rebentar de testosterona. Ah! E talvez não volte a olhar para um panda de peluche da mesma forma.

Booksmart - Inteligentes e Rebeldes > De Olivia Wilde, com Kaitlyn Dever, Beanie Feldstein, Jessica Williams, Jason Sudeikis > 92 minutos > Estreia 15 ago, qui