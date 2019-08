Festival Altitudes: Romaria à serra de Montemuro, em Castro Daire

Uma vez por ano, a aldeia de Campo Benfeito transforma-se para celebrar as artes e a criatividade no Festival Altitudes, que começa neste sábado, dia 10

Dificilmente se encontra um palco igual, com a serra do Montemuro à espreita. Como manda a tradição, uma bem-humorada produção do Teatro do Montemuro abre o programa do Festival Altitudes, neste sábado, 10, que desde 1998 tem conseguido atrair visitantes de todo o País à aldeia de Campo Benfeito, concelho de Castro Daire, com cerca de 50 habitantes. Fanzine – O Regresso dos Heróis, com dramaturgia e encenação de Peter Caan, recorre ao imaginário da banda desenhada, com o vilão Lex Luthor a saltar das páginas aos quadradinhos com a intenção de destruir a civilização. Estarão os super-heróis, agora reformados ou desaparecidos, preparados para o enfrentar e capazes de vencer um novo tipo de ameaças?

O público da aldeia, regular, interessado e crítico, prepara-se para receber o festival que tanto abrange novas propostas como nomes amplamente reconhecidos, maioritariamente de companhias descentralizadas, que sabem o que é lutar pela dinamização cultural das suas regiões. Este ano, o Teatro de Marionetas do Porto leva Cinderela (11 ago), a companhia Fértil cativa os miúdos com Os Grandes não Têm Ideias, o Teatro das Beiras mostra Entremezes (ambos no dia 13), a Acta chega com Improvável (15 ago), a Companhia da Chanca com Sítio (16 ago) e Fernando Mota revela Mapa l Estórias de Mundos Distantes (17 ago). De Cáceres, em Espanha, vem a companhia Karlik Danza Teatro, para apresentar o seu novo espetáculo para a infância, La Vida de los Salmones (14 ago).

E porque nem só de teatro vive o Altitudes, haverá serão de contos com Jorge Serafim, arruada com a Banda Filarmónica de Mões, concerto dos Clarinetes Ad Libitum, cinema ao ar livre, festas com DJ, oficinas de cinema de animação e provas da gastronomia do Montemuro. Para não esquecer a serra.

Festival Altitudes > Campo Benfeito, Castro Daire > T. 254 689 352 > 10-17 ago > €5, €25 (passe)