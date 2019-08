Documentário "Onde Está Você, João Gilberto?": Em busca do mestre da bossa nova

Uma espécie de jogo das escondidas em que, pelo caminho, se vão revelando traços da genialidade e da personalidade do músico brasileiro João Gilberto. O documentário Onde Está Você, João Gilberto?, de Georges Gachot, já se estreou nas salas de cinema

No passado dia 6 de julho, morreu um dos maiores génios da música brasileira. Com a sua voz e o seu violão, João Gilberto inventou a bossa nova, ao lado de Tom Jobim e Vinicius de Morais. Contudo, o seu perfil fóbico fez com que se isolasse do mundo, dando poucos concertos e gravando poucos discos em décadas de carreira. Em Onde Está Você, João Gilberto? somos levados a seguir as pistas desta misteriosa personagem.

Georges Gachot, realizador francês, que há muito se dedica à música brasileira, construiu uma espécie de À Procura de Sugar Man (filme de 2012, sobre o músico Sixto Rodriguez). Só que, ao contrário do que se passa nesse filme, João não quer ser encontrado. Há, assim, uma espécie de jogo das escondidas em que, pelo caminho, se vão revelando traços da genialidade e da personalidade do músico brasileiro. Na verdade, o filme funciona em duas camadas. O ponto de partida, o guia, de Gachot é um livro de Mark Fischer, escritor alemão, entretanto falecido, que fez um bem-humorado “relatório” dos passos que deu em busca do mestre da bossa nova.

O sonho de Fischer era ouvir Gilberto a cantar Hô-Bá-Lá-Lá, o quarto tema do álbum fundador, Chega de Saudade. Esse também se torna o objetivo último de Gachot. E, para chegar lá, fala com Miúcha, Roberto Menescal e Marcos Valle, entre muitos outros; visita o barbeiro de João, o restaurante onde ele, por vezes, encomenda comida e até a casa de banho onde gostava de ensaiar. Pelo caminho, vai-se desvendando a personagem. Onde Está Você, João Gilberto? é um intenso documentário disfarçado de filme de detetives.

Veja o trailer do filme:

Onde Está Você, João Gilberto? > De Georges Gachot, documentário > 107 minutos