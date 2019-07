Porto liga-se, pela primeira vez, ao festival belga Tomorrowland

Martin Solveig, Robin Schulz, Alok, Carnage, Diego Miranda e Miguel Rendeiro sobem ao palco do UNITE With Tomorrowland, no Parque Oriental do Porto, neste sábado 27. A eles, juntam-se Vini Vici, David Guetta e a dupla Dimitri Vegas & Like Mike numa ligação em direto ao palco principal do festival, na Bélgica

Um palco de grandes dimensões, com meia centena de ecrãs e efeitos especiais sincronizados, vai estar montado no Parque Oriental do Porto, neste sábado, 27, para receber o UNITE With Tomorrowland, que acontece pela primeira vez em Portugal. O alinhamento inclui os Djs e produtores estrangeiros Martin Solveig, Robin Schulz, Alok, Carnage, e os portugueses Diego Miranda e Miguel Rendeiro. A estes, juntam-se, através de uma ligação em direto, Vini Vici, David Guetta e a dupla Dimitri Vegas & Like Mike, cabeças de cartaz da edição deste ano do festival Tomorrowland, na Bélgica.

É em Boom, nos arredores de Antuérpia, que se realiza, há 15 anos, o Tomorrowland, o maior festival de música eletrónica. E que conta ainda com palcos em Atenas (Grécia), Marsa (Malta) e Barcelona (Espanha), onde também decorre o UNITE With Tomorrowland. Todos conectatos, em direto. “É muito mais do que um livestream, é um espetáculo único que nos leva para outra dimensão”, diz a organização do UNITE With Tomorrowland, co-produzido pela UAU e a PEV Enternainment, em parceria com a Câmara Municipal do Porto.

Esta edição “revisita” o tema do Tomorrowland de 2017, para a qual foi criada uma estrutura com mais de 50 metros, ecrãs gigantes e o palco Amicorum Sepctaculum, que vai permitir, diz a organização, “viver o ambiente único” do festival belga. No alinhamento, tal como acontece na Bélgica, nenhum tipo de música de dança (EDM, House, techno) foi esquecido.

Refira-se ainda que este é um festival cashless, ou seja, a pulseira de acesso ao festival funciona como único meio de pagamento no recinto. Depois de carregada, claro.

UNITE With Tomorrowland Porto > Parque Oriental da Cidade do Porto, Campanhã, Porto > 27 jul, sáb 16h > €60 a €150 (à venda em exclusivo na ticketline)