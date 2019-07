MicroFIAR: Há artes de rua em Palmela, neste fim de semana

Teatro, oficinas, instalações, leituras encenadas e dança fazem o programa do MicroFIAR, uma amostra do Festival Internacional de Artes de Rua, em Palmela. O espetáculo Vinha e Fé – Vindima Tradicional, um Processo, na Adega da Casa da Atalaia, abre o microfestival nesta sexta, 26, e a entrada é grátis

Jesus Ubera

Este ano é apresentada uma versão “micro” do Festival Internacional de Artes de Rua, em Palmela. Trata-se de desvendar o work in progress das produções em residência que ali decorrem durante o ano, com espetáculos tanto de criadores que são cúmplices há anos do FIAR/Centro de Artes de Rua como dos que acabam de iniciar a sua parceria com a associação.

O espetáculo de abertura decorre na Adega da Casa da Atalaia, às 20 horas, e chama-se Vinha e Fé – Vindima Tradicional, um Processo. Segue-se, no Cineteatro S. João, a partir das 21 e 30, Wave Dance Lab + 55 Anos, de Rafael Alvarez, e A Morte da Audiência, de Bruno Humberto.

Durante o fim de semana, há oficinas, instalações, performances, leituras encenadas, dança e laboratórios de criação. Destaque para a performance Folheação, de Miguel Castro Caldas, neste sábado, 27, na Escola Básica Joaquim José de Carvalho, e para o espetáculo A Rapariga Mandjako, de Rui Catalão e Joãozinho da Costa, no domingo, 28, no Páteo da Adega da Casa da Atalaia. O encerramento deste MicroFIAR, Sopros, é dedicado ao circo contemporâneo e acontece no Cineteatro S. João.

Alipio Padilha

MicroFIAR Palmela > vários locais de Palmela > T. 96 429 1390 > 26-28 jul, sex-dom > grátis (26 jul); €10 (diário) a €15 (passe)