Festival MIMO, em Amarante: Música sem fronteiras – e grátis

Do português Samuel Úria ao maliano Salif Keita, da cabo-verdiana Mayra Andrade ao brasileiro Criolo, entre muitos outros, o mundo todo cabe nas margens do rio Tâmega. O festival MIMO volta a Amarante desta sexta a domingo, 26 a 28. E a entrada é livre

Hugo Sousa

O MIMO, nascido no interior das igrejas de Olinda, no Brasil (em 2004), já joga em casa por cá. E se, a cada ano, Amarante – primeira internacionalização do festival, idealizado por Lu Araújo – tem conquistado mais público (70 mil em 2018), a quarta edição não será certamente exceção. Pela primeira vez em Portugal, o Prémio MIMO de Música, com o objetivo de galardoar uma nova geração de músicos, deu a Chico da Tina (Francisco da Concertina) o direito a subir ao palco (neste sábado, 27, e em outubro, no MIMO Brasil).

Um dos nomes mais fortes do primeiro dia do MIMO, em Amarante, é Salif Keita, do Mali, prestes a fazer 70 anos e trazendo aquele que deverá ser o seu último álbum: Un Autre Blanc, dedicado à luta pelos direitos dos albinos no continente africano. Os palestinianos 47Soul (música tradicional palestiniana, eletrónica, funk e hip-hop), a big band Bixiga 70 (raízes brasileiras com funk, samba-jazz, reggae e afrobeat), e os Miramar (Frankie Chavez e Peixe) são outros destaques na sexta, 26. Samuel Úria estreia-se no sábado, 27, com o seu novo projeto, Marcha Atroz, no mesmo dia do rapper brasileiro Criolo e de Stefano Bollani & Hamilton de Holanda que revisitam Piazzolla, Chico Buarque e Tom Jobim (Igreja de São Gonçalo).

A cabo-verdiana Mayra Andrade regressa ao MIMO no domingo, 28 (passou por lá em 2017), mas antes escuta-se ainda o brasileiro Rubel e as fusões do DJ Stereossauro (que convida Capicua e Camané). Além do Parque Ribeirinho, a diversidade da música estende-se ao Museu Amadeo de Souza-Cardoso (Livia Nestrovski & Fred Ferreira, Delia Fischer, Fortuna, Violons Barbares) e às igrejas de São Gonçalo (Orquestra do Norte) e São Pedro (Ana de Oliveira & Sérgio Ferraz). O festival inclui cinema – Onde Está Você, João Gilberto?, de Georges Gachot, é uma das estreias –, conferências com músicos, poesia e a exposição Abstração, Arte Partilhada Coleção Millennium BCP – mais de 30 obras de 18 autores, no Museu Amadeo de Souza-Cardoso.

MIMO > Parque Ribeirinho, Museu Amadeo de Souza-Cardoso, Igreja de S. Pedro, Igreja de S. Gonçalo > Amarante > 26-28 jul, sex-dom 19h > grátis