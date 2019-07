Citemor: Um festival com muitas cumplicidades

À 41ª edição, o festival de artes performativas recupera o fôlego e apresenta um programa ambicioso, com nomes como Rocío Molina e Rodrigo García. O Citemor decorre até 17 de agosto, entre Montemor-o-Velho, Coimbra e Figueira da Foz

Simone Fratini

Em edições passadas, chegaram a ter espetáculos com um terço da plateia ocupada por espanhóis. Isso acontecia, por exemplo, com as várias propostas apresentadas no Citemor por Rodrigo García, o encenador, dramaturgo, videasta e cenógrafo argentino, numa altura em que estava de costas voltadas para o país vizinho e esta era a melhor oportunidade de acompanhar, de perto, o seu trabalho. García regressa ao festival, de 8 a 10 de agosto, e estreia PS/Wam Piano Sonatas Wolfgang Amadeus Mozart, a sua primeira criação após o abandono da direção do Centro Dramático Nacional de Montpellier. Dela ainda pouco se sabe, a não ser que terá os dispositivos de uma instalação, pois muito se concretizará ao longo da residência artística em Montemor-o-Velho.



“As pessoas ficam surpreendidas com a nossa programação”, conta Armando Valente, diretor artístico. “Acompanhamos o percurso de uma série de criadores, com quem mantivemos uma relação de enorme cumplicidade”, acrescenta. Pela primeira vez no Citemor, também com alguns dias em residência artística (uma das marcas do festival), estará Rocío Molina, vanguardista do flamenco e, atualmente, uma das artistas espanholas com maior projeção internacional. Será ela a fechar o cartaz, a 17 de agosto, estreando um site specific, irrepetível, incluído na série Impulsos. A programação mantém-se coerente, continuando a apresentar propostas híbridas e a convocar várias disciplinas. Entre os diferentes registos, refira-se Anatomia de uma Imagem, uma “instalação habitada” da fotógrafa Susana Paiva (dias 9, 10 e 17 de agosto), Mãos Gretadas, coprodução com o Teatro do Vestido, de regresso ao Núcleo Museológico do Sal, na Figueira da Foz (15 e 16 de agosto), ou De Perto, uma Pedra, uma nova abordagem da performance From Afar it Was an Island, de João Fiadeiro, já nesta quinta, 25, no Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra.

Alípio Padilha

Citemor > Teatro da Cerca de São Bernardo, TAGV, Teatro Esther de Carvalho, entre outros > Montemor-o-Velho, Coimbra e Figueira da Foz > T. 91 990 8171 > 25 jul-17 ago > espectadores definem preço dos bilhetes