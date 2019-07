"Anna": O novo filme de Luc Besson é um James Bond no feminino

A nova heroína de Luc Besson é uma agente secreta tão bela quanto inteligente, capaz de deixar qualquer homem K.O. O filme Anna já se estreou nas salas de cinema

Enquanto não chega a já anunciada sequela de Lucy, em que brilhava Scarlett Johansson, como heroína-guerreira de circunstância, o francês Luc Besson segue o filão e continua a explorar o género e o conceito em Anna, uma nova mulher de armas para o seu cardápio de filmes de ação. Só que desta feita o papel principal é entregue à não menos bela Sasha Luss, supermodelo russa que tem aqui a sua mais significativa revelação no cinema. O que, de resto, encaixa perfeitamente no enredo, já que o filme é rodado entre Paris e Moscovo e, em parte, ela faz o papel de modelo.

Anna é assumidamente um filme de género, uma Missão Impossível ou James Bond no feminino, com todas as suas regras internas, que passam por uma espécie de imunidade de um protagonista com a faculdade extrema de se desviar sempre das balas e resistir a todos os golpes, enquanto é implacável para todos os seus oponentes. Ou o conjunto de improbabilidades que ajuda a construir a trama. Tudo isto faz parte das regras do género, que foge naturalmente às regras de verosimilhança em nome de um cinema-espetáculo.

Anna é uma história de espionagem e contraespionagem, num cenário pós-pós-Guerra Fria, em que não há propriamente bons e maus, e as disputas entre CIA e KGB, discretas e camufladas, espelham também a tentativa de encontrar uma nova ordem mundial. Ou seja: Besson em vez de desviar o foco da espionagem para o Médio Oriente, como fizeram os argumentistas pós-Guerra Fria, recupera os velhos protagonistas e dá-lhes um contexto diferente.

Tal como nos filmes de James Bond, Besson junta ação espetacular (ou nem tanto), intriga de espionagem e uma mulher bonita, só que, em vez da pura objetificação da mulher, condensa os ingredientes todos no mesmo sítio, ao criar uma carismática, perigosa e irresistível (anti-)heroína. O filme é minimamente empolgante e construído através de sucessões de analepses e prolepses – técnica, de resto, que já se encontrava no realizador francês, num filme tão distante quanto Subterrâneo. Besson cada vez se revela mais um especialista num cinema de ação que tenta acompanhar a velocidade dos videojogos e os vertiginosos enredos das séries televisivas.

Veja o trailer do filme:

Anna > De Luc Besson, com Sasha Luss, Helen Mirren, Luke Evans, 119 minutos