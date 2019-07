Super Bock Super Rock, no Meco: Regressar aonde se foi feliz

À 25ª edição, o mais camaleónico dos festivais portugueses está de volta ao Meco, onde viveu alguns dos momentos mais altos da sua já longa história. O Super Bock Super Rock começa nesta quinta, 18, e dura três dias

É impossível contar a história dos festivais de música de verão em Portugal sem falar do Super Bock Super Rock (SBSR). Foi na Gare Marítima de Alcântara que, em 1995, se deu início, por cá, à idade moderna destes festivais, quando apenas permanecia uma cada vez mais nebulosa e saudosa memória de um quase pré-histórico Vilar de Mouros. The Jesus and Mary Chain, The Cure, Faith No More, Therapy? e Morphine foram alguns dos nomes presentes nessa primeira edição, num verdadeiro cartaz de luxo para a época, que haveria de ser replicado muitas mais vezes nos anos seguintes, ao longo das várias metamorfoses deste festival – só à beira-Tejo conheceu três localizações diferentes, multiplicando-se, por vezes, por vários palcos distantes ao longo de vários dias e até chegou a outras cidades, como Porto, Luanda ou Madrid.

Foi, porém, na Margem Sul, numa herdade junto à Aldeia do Meco, que o SBSR encontrou o que é, para muitos, o seu local mais emblemático (apesar do pó e do trânsito). Durante cinco edições, por lá passaram nomes como Arcade Fire, The Strokes, Eddie Vedder ou, especialmente, Prince, naquela que foi uma das noites mais memoráveis (e concorridas) da sua já longa história. É precisamente a esse lugar que o festival regressa, depois de quatro anos no Parque das Nações.

A primeira noite ficará marcada pelo retorno ao Meco da norte-americana Lana del Rey (que ali se estreou em palcos portugueses, em 2012) mas também pelas atuações de Cat Power, The 1975, Jungle, Metronomy, Branko, Dino d’Santiago, Marlon Williams ou Conan Osiris. Já na sexta, 19, o estatuto de cabeças de cartaz reparte-se por gente tão diferente como Phoenix, Kaytranada, Charlotte Gainsbourg, Calexico and Iron & Wine ou Capitão Fausto. No último dia, sábado, o protagonismo é dividido pela nova diva da soul e do funk Janelle Monáe e pelos rappers Migos.

Os portadores de passes para os três dias de festival têm direito a campismo gratuito, num parque situado mesmo ao lado do recinto.

Super Bock Super Rock > Herdade do Cabeço da Flauta > Meco, Sesimbra > 18-20 jul, qui-sáb, 16h45 > €60 a €110