Gertie do outro lado do espelho na peça "Primavera Selvagem", no Porto

As falsas imagens pelas quais nos apaixonamos, ou que se nos colam à pele, são desmontadas nesta coprodução do grupo Ensemble com o TNSJ. Primavera Selvagem estreia-se nesta quinta, 18, e fica em cena até dia 28 no Teatro Nacional de São João, no Porto