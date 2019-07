A peça "Bonecas", no Porto, é como um mergulhar nas histórias

Em palco, cruzam-se um inédito de Afonso Cruz, o universo feminino de Paula Rego e as experiências de mulheres que não aceitam mais ser silenciadas. Bonecas está em cena até domingo, dia 21, no Teatro Carlos Alberto, no Porto

José Miguel Soares

Sãozinha foi abandonada pelo pai num orfanato religioso, na Lisboa dos anos 50 do séc. XX, um lugar sinistro que funcionava como uma camuflada “fábrica” de criadas para famílias abastadas. A história verdadeira, contada por Afonso Cruz (e integrada no seu próximo romance) a Ana Luena e José Miguel Soares, diretores artísticos da Malvada Associação Artística, foi por eles apropriada nesta coprodução com o Teatro Nacional São João, fazendo a ponte com a atualidade e com outros temas que queriam ver debatidos. “Interessou-nos a questão da violência que somos capazes de exercer sobre o outro, e também esta ideia de escravatura, do aproveitamento de pessoas numa situação de fragilidade e de desproteção por parte de quem tem o exercício de poder”, conta Ana Luena, que assina o texto, a encenação, a cenografia e os figurinos.

Quatro atrizes – Mariana Magalhães, Nádia Yracema, Susana Sá e Matilde Magalhães – interpretam múltiplas vozes, ecos de diferentes relatos de abandono e abusos. Essenciais para a construção de Bonecas foram as experiências de criação artística partilhadas com um grupo de raparigas de um centro de acolhimento temporário, bem como com mulheres vítimas de violência doméstica a viver numa casa-abrigo. Como fonte de inspiração tiveram, igualmente, o processo criativo do universo cruel e feminino de Paula Rego. “Tem uma relação muito forte com a literatura, e o espetáculo fala da importância das histórias, de como um livro nos permite ser, e olhar, o outro; tal como o teatro”, sublinha Ana Luena. Porque, acredita a encenadora, “quando deixarmos de inventar, de contar ou de acreditar em histórias, há uma espécie de morte antecipada.”

Bonecas > Teatro Carlos Alberto > R. das Oliveiras, 43, Porto > T. 22 340 1910 > 11-21 jul, qua e sáb 19h, qui-sex 21h, dom 16h > €10