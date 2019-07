"Guerra e Terebintina": Memórias encenadas no palco do Teatro D. Maria, em Lisboa

Uma das muitas propostas – 38, ao todo – que chega aos palcos nacionais com o Festival de Teatro Almada, que decorre até 18 de julho. Guerra e Terebintina está em cena no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, este sábado e domingo, dias 6 e 7

Guerra e Terebintina, com encenação do belga Jan Lauwers (de regresso ao Festival de Almada um ano depois de O Quarto de Isabella), é um dos destaques da programação deste primeiro fim de semana. A partir do livro de Stefan Hertmans, um dos romances mais premiados da literatura belga, Lauwers transpôs para palco a história do avô de Hertmans (que escreveu três cadernos de memórias, trabalhados pelo neto 30 anos depois da sua morte).

Com um uniforme que remete para o primeiro quarto do século passado, uma enfermeira manca entra em cena, seguida de Viviane de Muynck e da personagem principal, o avô de Hertmans ainda jovem (que se chama Urbain Martien). Em palco, está recriado um atelier de desenho, para onde Martien se dirige. A narradora começa por contar: “A pequena divisão onde ele ficava junto à janela, dia após dia, cheirava a óleo de linhaça, a tinta de óleo e a borrachas. Era um excelente copista e sabia todos os segredos dos antigos materiais e receitas que os pintores usaram e transmitiram desde o Renascimento.”

No primeiro caderno, Martien fala sobre o progenitor e sobre o ambiente de extrema pobreza em que viveu enquanto criança. O pai morreu cedo, de tuberculose, e ele viu-se obrigado a ir trabalhar para uma fundição de ferro antes de entrar na escola militar. Até que estalou a I Guerra Mundial, para a qual se alistou. Em palco, a enfermeira ajuda-o a estancar o sangue do nariz enquanto tenta desenhar. Por cima do estirador, uma câmara projeta em tempo real o que vai sendo desenhado. Ao fundo decorre, por vezes, um terceiro plano de ação. Os horrores da guerra, explicados no segundo caderno, são traduzidos em movimentos coreográficos que se fazem acompanhar por músicos num pequeno estrado. A carga dramática da música é ajudada pelos gritos de desespero dos atores. Por fim, do terceiro caderno, chega-nos a vida pós-guerra e uma nova tragédia.

Guerra e Terebintina > Teatro Nacional D. Maria II > Pç. D. Pedro IV, Lisboa > T. 21 325 0800 > 6-7 jul > sáb 19h, dom 16h > €9-€16