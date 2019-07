No Curtas Vila do Conde, o cinema não se mede aos minutos

Todd Solondz, Thurston Moore, Carlos Conceição, Gabriel Abrantes, Paulo Furtado, Sofia Bost... Em julho, todos os caminhos vão dar ao já histórico Curtas Vila do Conde. A 27ª edição do festival de cinema começa neste sábado, 6, e continua até dia 14

Não é propriamente um realizador de curtas-metragens, mas tornou-se uma importante influência para todos aqueles que seguem o cinema independente norte-americano. Todd Solondz é o realizador em foco no Curtas Vila do Conde e estará presente no festival para apresentar os seus filmes. Mais conhecido pelo drama Felicidade (1998), no qual abordava o tema da pedofilia no seio de uma família típica, fez vários filmes marcantes, como Welcome to the Dollhouse, enérgica abordagem ao bullying na pré-adolescência, ou o mais recente Wiener-Dog (quatro histórias atravessadas pelo mesmo cão). Infelizmente, por Vila do Conde não passarão as suas curtas – objetos escolares pouco conhecidos –, mas apenas cinco das suas longas.

Este ano, há um segundo realizador em foco. Carlos Conceição, luso-angolano multipremiado, estreia no Curtas a sua primeira longa: Serpentário, filme-viagem que acompanha um jovem por um “deserto” angolano em busca da sua mãe e da sua arara. Simultaneamente, há uma retrospetiva das curtas do realizador (quase todas já estiveram em competição neste festival) e é-lhe dada carta-branca para programar, em duas sessões, filmes que o influenciaram.

Na secção Da Curta à Longa, criada para acompanhar realizadores que passaram pelo festival e se estrearam agora com longas-metragens, destaca-se Bacurau, do brasileiro Kleber Mendonça Filho, e os dois primeiros episódios de Luz Vermelha, série de Marco Leão e André Santos (que irá passar na RTP). Como sempre, a Competição Nacional é o prato forte, com uma equilibrada combinação de realizadores consagrados e novas apostas, e um grande volume de filmes em estreia absoluta. Entre outros, podemos ver as últimas obras de Gabriel Abrantes, Diogo Costa Amarante, Paulo Furtado ou Sofia Bost.

Motivo de grande interesse é sempre a secção Stereo, dedicada a música e cinema. Este ano, o cabeça de cartaz é Thurston Moore, guitarrista dos Sonic Youth, que dá música às curtas vanguardistas de Maya Deren. No mesmo programa, o coletivo de jazz psicadélico londrino The Heliocentrics musica Heaven and Earth Magic, de Harry Smith e os portugueses Montanhas Azuis trabalham sobre imagens de Pedro Maia.

A Solar – Galeria de Arte Cinemática recebe durante o festival a exposição coletiva O Caso Caligari: o clássico do expressionismo alemão, O Gabinete do Dr. Caligari, de Robert Wiene, é assim revisitado por artistas visuais como Daniel Blaufuks, Eduardo Brito, Reiner Kohlberger e Jonathan Uliel Saldanha.

Curtas Vila do Conde > Teatro Municipal de Vila do Conde, Solar – Galeria de Arte Cinemática e Auditório Municipal > Vila do Conde > T. 252 638 027/252 646 516 > 6-14 jul