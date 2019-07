Vamos falar sobre refugiados? 12 artistas responderam "sim"

O Dia Mundial do Refugiado celebrou-se a 20 de junho, mas nunca é tarde para dar outra voz a uma das maiores problemáticas atuais. A exposição Estoutro quer aproximar-nos de quem lhe serviu de inspiração. Para ver no Espaço Cultural Mercês, em Lisboa, até 10 de julho

D.R.

“Trazer para perto, aquele que, apesar das suas diferenças, está longe”. É assim que Inês Espada Vieira, uma das organizadoras, esclarece o significado de Estoutro, termo que dá título à exposição no Espaço Cultural Mercês, no Príncipe Real, em Lisboa, até 10 de julho.

Inês Espada Vieira explica que a iniciativa surgiu no seguimento do Dia Mundial do Refugiado – celebrado a 20 de junho, 19 anos depois de ter sido implementado pela ONU –, e que pode ser vista como “uma proposta a olhar o mundo de outra maneira.” “A exposição, mais do que qualquer resposta, está feita para que se levantem questões e reflexões”, afirma.

Convidaram-se 12 artistas e foi-lhes dada total liberdade para expor peças antigas ou criar outras que se enquadrassem no tema, através da pintura, escultura, instalação ou da fotografia.

Beatriz Coelho, que também integra a organização, é uma das artistas que aceitou o desafio. Tem expostas três peças, feitas para a exposição, ainda que o seu trabalho seja muito focado nestas questões. Apresenta duas esculturas e uma pintura, com o propósito de desconcertar o conformismo de uns e elucidar para as inacessibilidades de outros: “É importante que haja um equilíbrio entre o lado mais artístico sem perder a essência de algo mais direto, que seja perceptível para qualquer público.”

Bárbara Bulhão, Carolina Serrano, Diogo da Cruz, Fábio Colaço, Francisco Duarte Coelho, Gonçalo Fonseca + Maria Contreras, Joana Galego, Nádia Duvall, Pedro Barros e Tiago Mourão completam a lista de artistas.

Com o apoio do Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, do Comité Olímpico de Portugal e, entre outros, do Alto Comissariado para as Migrações, Estoutro ocupa o Espaço Cultural Mercês. Logo à entrada, a disposição das peças confere à exposição a reflexão que tanto se deseja, enquanto no piso superior, Inês Espada Vieira e as restantes organizadoras propõem um olhar menos distanciado da pessoa refugiada. E, assim, esperam aproximar os visitantes deste “outro” de uma forma mais concreta.

D.R.

Estoutro > Espaço Cultural Mercês > R. Cecílio de Sousa, 94, Lisboa> até 10 de julho, seg-sex 14h-20h > grátis