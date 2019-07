O Festival Trengo leva 14 espetáculos de circo ao Porto

Salas e espaços públicos acolhem os 14 espetáculos, com 20 apresentações, do festival de circo, com artistas e companhias das mais diferentes proveniências. O Trengo – Festival de Circo do Porto começa nesta quarta, 3

É na vertigem, capaz de desafiar os artistas e suspender a respiração do público, que se situa Le Vide – Essai de Cirque, dos franceses Fragan Gehlker (o acrobata), Alexis Auffray (o músico) e Maroussia Diaz Verbèke (a dramaturga). Com uma simples corda suspensa do teto, explora os paralelismos com o mito de Sísifo (condenado para todo o sempre a empurrar uma pedra até ao cimo de uma montanha). De difícil catalogação, entre o circo físico e a performance, abre o cartaz do Trengo (na próxima quarta-feira, 3) e será o único espetáculo pago de todo o Festival de Circo do Porto.

A programação está “centrada em propostas novas, originais e diversificadas, com uma linguagem acessível mas não facilitada”, defende Julieta Guimarães, da Erva Daninha, companhia de circo contemporâneo, sediada no Porto, encarregue da direção. Além do auditório do Teatro Campo Alegre, também os Jardins do Palácio de Cristal e da Corujeira e a Praça D. João I acolhem os 14 espetáculos da 4ª edição.

De Israel, chega Gravitas, a brincar com a gravidade a partir de um piso insuflável, como se de um campo de jogos se tratasse, testando a força, a velocidade e a agilidade dos artistas. Da Bélgica, vem a proposta de Nicanor de Elia, Copyleft, performance entre o circo e a dança contemporânea, cujos malabarismos exploram o lugar do indivíduo nas dinâmicas de grupo. Merece, ainda, destaque o espetáculo 78 Tours, do coletivo francês La Meute, recorrendo a um objeto mítico e raro do circo tradicional: a “roda da morte”. Os portugueses também marcam presença, nomeadamente a Erva Daninha, com Esqueci, projeto de intervenção artística com jovens do Centro Educativo de Santo António, que “explora o momento em que o corpo está prestes a explodir”. Visitas a bastidores, treinos abertos, workshops e “cafés filosóficos” completam o programa do Trengo.

Festival Trengo > Teatro Municipal Campo Alegre, Jardins do Palácio de Cristal, Jardim da Corujeira e Praça D. João I > Porto > 3-7 jul, qua-dom > grátis (exceto espetáculo Le Vide – Essai de Cirque: €10)