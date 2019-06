Quer ver a língua de Donald Trump transformada em nota de dólar? Já começou o PortoCartoon

A maior edição de sempre do festival PortoCartoon mostra cerca de mil desenhos de cartunistas de todo o mundo no Museu Nacional da Imprensa, no Porto, até ao final do ano

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

“Línguas e Mundo” é o tema do 21º PortoCartoon-World Festival que, até ao final do ano, apresenta cerca de mil desenhos, de centenas de cartunistas de todo o mundo, no Museu Nacional da Imprensa. Entre eles, está o vencedor unânime desta edição: o artista belga Luc Descheemaeker, que desenhou Donald Trump como se fosse um camaleão com uma nota de dólar no lugar da língua, numa obra intitulada Money Language. Luís Humberto Marcos, o diretor do museu, considera esse trabalho “excecional”, com “uma leitura do ponto de vista do conteúdo muito forte, muito expressiva e muito atual”. O croata Mojmir Mihatov e o espanhol David Vela receberam o segundo e terceiro prémios, respetivamente.

Esta edição do festival de desenhos com humor – que partiu do repto lançado para 2019 pela Organização das Nações Unidas: o Ano Internacional das Línguas Indígenas – registou um número recorde de participações: cerca de 2 700 obras de mais de 620 artistas oriundos de 73 países. Bob Dylan e Fernão de Magalhães foram as personagens escolhidas para os concorrentes ao Prémio Especial de Caricatura – os desenhos alusivos ao navegador português serão expostos no Convento Corpus Christi, em Vila Nova de Gaia, durante estas mesmas datas.

21º PortoCartoon-World Festival ​​​​​​ > Museu Nacional da Imprensa > EN 108, 206, Porto > T. 22 530 4966 > até 31 dez, seg-sex 10h30-12h30, 14h30-18h30, sáb-dom 14h30-18h30 > €2 > Convento Corpus Christi > Lgo. de Aljubarrota, 13, Vila Nova de Gaia > T. 22 374 2462 > até 20 set, ter-dom 10h-18h > grátis