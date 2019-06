"Pássaros de Verão": Viagem ao começo do tráfico de marijuana na Colômbia

Nos anos 70, quando a juventude americana se entrega à cultura hippie, a loucura da marijuana chega à Colômbia, transformando rapidamente agricultores em empresários. O filme Pássaros de Verão já se estreou nas salas de cinema. Veja o trailer

Tornaram-se famosas as séries de televisão que se aventuram, de forma mais ou menos realista, pelos meios dos cartéis de droga mexicanos e colombianos, como os liderados pelo temível Pablo Escobar. Pássaros de Verão, impressionante filme da dupla colombiana Ciro Guerra e Cristina Gallego, tem o condão de recuar no tempo para nos mostrar como tudo isso começou. Leva-nos a um território indígena, na Colômbia, com todas as suas tradições milenares e elementos místicos, supersticiosos, ritualistas. Tudo funciona de forma ancestral, numa sociedade sustentada em práticas antigas. Até que aparece um elemento desestabilizador. O filme mostra-nos que as borboletas que provocaram o furacão da escalada global do tráfico de droga foram uns “turistas” americanos com ar de hippies que galgaram a região, distribuindo folhetos de propaganda anticomunista enquanto ensaiavam, junto dos locais, um pequeno comércio de exportação de droga. O volume de negócios foi crescendo e depois... já se sabe o quanto a ganância pode corromper a alma humana.

Pássaros de Verão conta-nos esta história desde o primeiro momento. Mostra os equívocos e gestos imponderados que provocaram guerras entre famílias e a forma como a gente da cidade soube tirar proveito de conflitos antigos e do irracional desejo de vingança para instalar os seus cartéis. Uma grande produção colombiana que nos leva até à fundação de um temível mundo novo, onde os valores morais da tradição impunemente se invertem.

Pássaros de Verão > De Cristina Gallego e Ciro Guerra, com Carmiña Martínez, José Acosta e Natalia Reyes > 125 minutos