Cascaishopping Music Fest: Há concertos grátis no Cascaishopping. E o cartaz é bem bom

É uma novidade: o Cascaishopping vai ter concertos grátis à sexta-feira. É o Cascaishopping Music Fest e inclui os nomes de Júlio Resende, Márcia, Elisa Rodrigues e Cuca Roseta. Começa nesta sexta-feira, 14, e decorre até 5 de julho

D.R.

Casar a música com a gastronomia, eis a proposta do CascaiShopping para um final de tarde descontraído agora que vai começar o verão. Foi deste pressuposto que nasceu o CascaiShopping Music Fest, um festival gratuito, com início nesta sexta, 14. “O objetivo é que quem adira desfrute de boa música e de boa comida para entrar no fim de semana da melhor forma”, explica a curadora do festival, Astrid Sauer.

Até 5 de julho, todas as sextas-feira, às 19h30, o Cascais Kitchen, mercado gastronómico do shopping, recebe quatro espectáculos de diferentes estilos musicais: jazz, indie e fado.

Já nesta sexta, 14, o músico, pianista e compositor Júlio Resende abre o CascaiShopping Music Fest, que, tal como os restantes artistas, estará por uma hora a atuar para todos os que marcarem presença, num ambiente que se espera descontraído e intimista.

Um semana depois, no dia 21, será a vez de Márcia, autora do conhecido tema A Pele que há em Mim, mostrar o seu mais recente trabalho, Vai e Vem, que conta com a colaboração de António Zambujo. Também Elisa Rodrigues apresentará, a 28 de junho, o seu novo disco As Blue as Red.

O festival termina a 5 de julho, com o concerto da fadista Cuca Roseta que, acompanhada do seu trio de guitarras de eleição, faz jus à aposta de Luís Vilhena, diretor do CascaiShopping: artistas portugueses de referência, de diferentes estilos musicais.

Luís Barra

