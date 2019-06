5 boas exposições de fotografia a não perder

Do mundo retratado por um punhado de fotojornalistas portugueses a novos olhares sobre as questões ambientais, passando por uma retrospetiva do trabalho de Helena Almeida, há cinco boas exposições de fotografia para ver em Lisboa, Coimbra, Chaves e no Porto

Luis Barra

Em Coimbra, continua patente uma das maiores exposições de fotografia do ano. Dedicada ao percurso e futuro do fotojornalismo de expressão portuguesa, a 10ª edição do Prémio Estação Imagem apresenta, até dia 21 deste mês, nove exposições com histórias contadas pelas lentes de Paulo Pimenta, António Pedro Ferreira, Bruno Silva, Luís Barra (fotojornalista da VISÃO), Leonel de Castro, André Catueira, Miguel Lopes, Tiago Miranda, Tiago Petinga, João Porfírio, Daniel Rocha e António Silva.

São também reais as histórias que o português Luís Barbosa e o suíço Peter Schulthess captaram: o mundo de quem vive atrás das grades, em sete estabelecimentos prisionais. O resultado, batizado The Portuguese Prison Photo Project, está em exposição no Museu do Aljube – Resistência e Liberdade, em Lisboa, até final de setembro.

Lucas Foglia

Chama-se Ci.CLO, a plataforma responsável pela organização da primeira Bienal de Fotografia do Porto que nos traz um novo olhar sobre as vulnerabilidades ecológicas e sociais que enfrentamos. A bienal reúne 53 artistas e 11 curadores, com trabalhos expostos em mais de uma dezena de espaços na cidade, até 2 de julho.

Com o objetivo de levar o acervo da Coleção de Serralves a diferentes públicos em todo o País, o museu de arte contempânea do Porto apresenta no Museu Nadir Afonso, em Chaves, a exposição Helena Almeida – Habitar a Obra: na Coleção de Serralves. São quinze obras, numa homenagem à artista portuguesa, para ver até 20 de outubro.

Apesar de não se resumir à fotografia, entre as 14 exposições de 500 artistas da 3ª Bienal Internacional de Arte de Gaia há trabalhos fotográficos de Ana Vidigal, Alfredo Cunha, Graça Pereira Coutinho, Lucília Monteiro (fotojornalista da VISÃO), entre outros. Até meados de julho, grande parte das obras presentes nesta bienal podem ser vistas na recuperada Quinta da Fiação (antiga Companhia de Fiação de Crestuma), em Lever, Vila Nova de Gaia.