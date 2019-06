Guia para festivaleiros: O que não deve perder no NOS Primavera Sound, no Porto

, com quatro pizzas napolitanas: margherita, capricciosa, diavola e, uma novidade, de nutella (€3 a €3,50/fatia). De Espanha, vieram vários negócios de comida:

as pizzas do El Rebost de l’Àvia (Barcelona), a

cozinha asiática do noodle bar Baembu (Valência) com pad thay com ou sem carne (€6), os hambúrgueres de vitela galega (€7) do La Pepita Burguer Bar (Vigo).

De regresso, estão as carnes fumadas em forno de lenha da Wendy’s. Junto ao palco Seat, encontra-se a nova food truck do Bao’s – Taiwanese Burguer, do chefe João Winck – que continuará por aí, nos festivais deste verão – de onde saem alguns dos baos, feitos ao vapor, mais conhecidos do restaurante na Rua de Cedofeita, no Porto: Gua Bao, Chicken Bao, Jack Bao e Lu Rou Fan, feito com barriga de porco (a partir €4,50). Tudo acompanhado com a Apple Sidra original de Taiwan (€3).