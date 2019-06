Em "Histórias de LX", de Natália Luíza, mostra-se a Lisboa dos nossos dias

Em palco, episódios – estilizados, coreografados ou cantados – enfatizam e satirizam a vida dos lisboetas, e seus visitantes, nos dias que correm. A peça Histórias de LX está em cena no São Luiz, em Lisboa, até dia 16

Um casal olha enamorado para a vista a partir de uma varanda; no andar térreo os ratos batem com as panelas pertencentes à cozinha do restaurante; na rua, uma senhora de preto faz um bordado no banco de jardim; passa o carteiro; vem um casal de turistas de trolley e telemóvel na mão; três jovens arrastam-se pela via vindos da noite; um miúdo passeia o cão, que deixa uns cocós no chão, e vem o polícia dar conta da ocorrência; as empregadas do restaurante tratam de abrir os estores e montar a esplanada; o senhor da imobiliária dá ordem de despejo a um senhor que, não por acaso, tem a figura de Fernando Pessoa; chega mais um casal de turistas, entra o dono do restaurante e logo se põe ao telemóvel para organizar um evento; na cozinha, os chefes já tratam dos afazeres, os alimentos são peças de madeira estilizadas, tudo 2D como nas fotografias; a turista francesa chega de telemóvel em punho e todos param para o still; no banco de jardim, que serve também de paragem de autocarro, há uma tabuleta que diz “waiting for Godot”; entra uma política de trotineta e galochas a fazer campanha, “nós somos o partido das voltas e reviravoltas”; um casal de chineses faz negócio com o agente imobiliário e fica com a casa do despejado; chegam os espanhóis que, em grande algazarra, entram no restaurante; uma senhora de véu e bebé ao colo pede trabalho na cozinha do restaurante e é ignorada; entra o partido que dá tangerinas a provar e faz a festa...

Estas são as Histórias de Lisboa, escritas e encenadas por Natália Luiza, do Teatro Meridional, que vamos poder ver no palco do Teatro São Luiz. Depois, em jeito de epílogo, há uma voz da consciência (com sotaque do Norte) que, num monólogo emocionado e reivindicativo, nos fala de um primo internado no Hospital de Santa Maria, depois de três anos à espera para ser operado: “Eu não vim fazer turismo, vim cuidar dos meus.”

Histórias de LX > São Luiz Teatro Municipal > R. António Maria Cardoso, 38, Lisboa > T. 21 325 7640 > 5-16 jun > qua-sáb 21h, dom 17h30 > €12-€15